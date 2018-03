Was ist in dieser Saison neu?

Schon am Wochenende zum Auftakt in Melbourne wird man die wichtigste Neuerung bemerken: Die Grid Girls sind weg. Jene leichtbekleideten Frauen, die vor dem Start die Nummern der Autos festhielten, auf dass auch jeder und jede wusste, wer in diesen oder jenen Wagen sitzt. Das sei aber nicht mehr "mit modernen sozialen Normen" vereinbar, sagte der Marketingchef der Formel 1 kürzlich. Seit einem Jahr wird die Rennserie von Liberty Media aus den USA promotet, sie soll moderner, familienfreundlicher werden. Die Formel 1 hatte in den vergangenen Jahren schließlich einigen Problemen, das größte: Desinteresse. Die Grid Girls werden nun durch Kinder, die Grid Kids, ersetzt. Der Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat dafür kein Verständnis, auch Sebastian Vettel findet die Abwesenheit der Frauen "schade".



Was noch?

Es wird in dieser Saison 21 statt 20 Rennen geben. Eine weitere Änderung sind die Startzeiten. Jeder Grand Prix beginnt ab sofort immer um 10 nach. In Europa meistens um 14.10, 15.10 oder 16.10 Uhr. So soll den TV-Sendern ermöglicht werden, ihr Programm zur vollen Stunde zu beginnen und einen kurzen Vorlauf zu haben. Und Die Formel 1 hat jetzt einen eigenen Soundtrack. Von einem Filmkomponisten aus Hollywood. Klingt als wäre Russel Crowe Favorit auf den WM-Titel:



Sind die Autos noch die gleichen?

Fast. Es gibt kleine Änderungen, die sicher auffälligste: Die Fahrer haben neuerdings einen Cockpitschutz, eine Art Überrallbügel. Er heißt Halo, ist 7 Kilogramm schwer, besteht aus Titan und viele Ästheten mögen ihn nicht. Ein mögliches Problem: die schlechtere Sicht. Der Automobil-Weltverband (Fia), die Regelbehörde der Formel 1, hat daher veranlasst, dass die Ampelanlagen auf allen Rennstrecken eine gewisse Höhe nicht überschreiten dürfen. Einzelne Fahrer fürchteten, die Lichter könnten wegen Halo schlecht zu sehen sein.



Wer sind die Favoriten?

Es gibt drei Topteams: Mercedes, Ferrari und Red Bull. Der Titelverteidiger ist Mercedes mit Lewis Hamilton. Er gewann die Formel 1 im vergangenen Jahr zum vierten Mal. Genauso viele WM-Trophäen hat auch Sebastian Vettel im Schrank. 2017 wurde der Ferrari-Pilot allerdings nur Zweiter. Auch Valtteri Botta und Kimi Räikkönen, die Teamkollegen von Vettel und Hamilton, haben gute Chancen auf Punkte. Ebenso Max Verstappen und Daniel Ricciardo, für den es in Australien ein Heimspiel wird. Beide komplettieren das Team Red Bull. Insgesamt gehen bei der Formel 1 übrigens zehn Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start. Neben Vettel ist auch der Nico Hülkenberg aus Deutschland mit dabei. Er ist im Renault unterwegs. Am häufigsten überrundet werden Marcus Ericsson und Charles Leclerc im Sauber-Team, unser Tipp.



Wird in diesem Jahr auch in Deutschland gefahren?

Ja. Im vergangenen Jahr machte die Rennserie einen Bogen um Deutschland. In 2018 ist auch ein Rennen im Autoland schlechthin wieder Bestandteil des Formel 1-Kalenders. Es findet am 22. Juli am Hockenheimring statt. Tagestickets gibt es ab 120 Euro, das teuerste Billet kostet 520 Euro. Aber hey, es ist Hockenheim!



Wie werden nochmal die Punkte verteilt?

In jedem Rennen erhält der Sieger 25, der Zweitplatzierte 18 und der Dritte 15 Punkte. Rang 4 wird mit 12 Punkten belohnt, jeweils zwei Zähler weniger gibt es dann bis zum neunten Platz. Wer als Zehnter über die Ziellinie fährt, wird auch noch mit einem Pünktchen gewürdigt. Übrigens werden auch halbe Punkte verteilt, und zwar bei Rennabbruch. Aber nur, wenn der Führende schon mehr als zwei Runden und weniger als drei Viertel der gesamten Strecke zurückgelegt hat. Dann bekommen alle Fahrer bis zum zehnten Platz die Hälfte der für sie vorgesehenen Punkte. Mit diesem Wissen können Sie in jedem Fall am Stammtisch angeben.

Wer überträgt?

RTL. Und zwar komplett. Der Pay-TV Sender Sky konnte sich nicht mit dem Rechteinhaber einigen, zeigt daher ab sofort gar keine Formel 1 mehr. RTL hingegen hat sich die Rechte für die nächsten drei Jahre gesichert. Allerdings wird Niki Lauda nicht mehr als Experte vor der Kamera stehen. Nach 21 Jahren! Er widmet sich seinem Posten als Mercedes-Aufsichtsratschef. Nico Rosberg und Timo Glock teilen sich sein Erbe.

In diesem Jahr bietet auch Liberty Media selbst einen eigenen abopflichtigen Livestream an. Allerdings überträgt F1-TV noch nicht das Auftaktrennen in Melbourne. Der Stream wird wohl erst das zweite Rennen in Bahrain zeigen und dann auch nur über PC und Laptop abrufbar sein. Für mobile Geräte ist das Angebot vorerst noch nicht ausgelegt. Maschine beim Start abgewürgt, würden wir sagen.