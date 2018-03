Unerwartet kommt es nicht: Die Fifa hat den Einsatz von Videoschiedsrichtern bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in diesem Sommer erlaubt. Das bestätigte der DFB-Präsident Reinhard Grindel auf Twitter. Das Fifa-Council folgte mit seiner Entscheidung der Linie von FIFA-Chef Gianni Infantino, der den Videobeweis in den vergangenen Monaten trotz anfänglich großer Probleme in der Testphase beim Confed Cup und in der Bundesliga stets befürwortet hatte.



Laut Grindel sei nun wichtig, dass die Schiedsrichter-Teams so geschult werden, dass eine klare Kommunikation und eine reibungslose Umsetzung gewährleistet sei. "Das hat uns der FIFA-Präsident zugesichert", schrieb er.

Möglich wird der WM-Einsatz von sogenannten Video Assistant Referees (VAR) durch eine Entscheidung des International Football Association Boards (IFAB) Anfang des Monats. Das Gremium, das Änderungen der Fußballregeln beschließt, hatte den Video-Schiedsrichter als Option in das Regelwerk aufgenommen, die konkrete Anwendung aber den jeweiligen Ligen und Turnierausrichtern überlassen. Deswegen musste das FIFA-Council nun nochmals über den WM-Einsatz entscheiden. Gleichzeitig wurde auch die Nutzung bei der Club-WM im Dezember beschlossen.

Wie in der Bundesliga-Testphase wird der Video-Schiedsrichter bei den 64 WM-Spielen nur in vier Spielsituationen eingreifen dürfen: bei einem Tor, einer Abseitssituation, einem Platzverweis oder bei einer Verwechslung eines durch den Schiedsrichter zu bestrafenden Spielers. Diese Einschränkungen der sogenannten spielentscheidenden Szenen hatte das IFAB nach Auswertung der Testphase aufrecht erhalten.

Die deutschen Fußball-Funktionäre hatten sich schon vor der Sitzungdes Fifa-Councils in Bogotá für den Einsatz von Videobeweisen eingesetzt. Bundesliga-Chef Christian Seifert hatte bereits angekündigt, dass die Technikhilfe in der kommenden Saison in der Bundesliga genutzt werden soll. Die Ligaversammlung entscheidet darüber am kommenden Donnerstag.