Freiburg gegen Bayern – das wird ein Kantersieg.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Köln gegen Stuttgart. Die qualitativ eingeebnete Bundesliga ermöglicht biblische Reenactments. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen, hieß es bei Lukas (nicht Podolski). Die Letzten werden die Ersten sein. Zwar ist das Spiel noch immer ein Abstiegsduell zwischen dem Letzten und dem Zwölften. Es ist aber auch der Kampf zweier Teams im Aufwärtstrend. Zählt man nur die Ergebnisse dieses Jahres, spielt der Fünfte gegen den Vierten. Wer in der Hinrunde unterprivilegiert war, darf hoffen, dass ihm dies in der Rückrunde vergolten wird. Köln gewann zuletzt in Leipzig. Stefan Ruthenbeck, der vor seiner Trainerkarriere als Chemikant gearbeitet hatte, hat die Mannschaft des FC umgewandelt, ihre Atome neu zusammengesetzt. Und nur der FC Bayern hat in diesem Jahr mehr Punkte und Spiele gewonnen als der VfB. Viermal hieß es 1:0, wie zu Trapattonis Zeiten. Dreimal saß Tayfun Korkut auf der Bank. Der war vor ein paar Wochen mit Skepsis empfangen worden, als er den beliebten Hannes Wolf ersezte. Korkut macht seine Sache bislang gut und dreht die Scholl-Debatte weiter. Im Gegensatz zu Wolf war er früher Fußballprofi. "Es gibt auch viele, viele gute Trainer, die vorher nicht auf allerhöchstem Niveau gespielt haben", sagte der ehemalige türkische Nationalspieler dem Kicker. "Aber es hilft, Profi gewesen zu sein."

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leipzig gegen Dortmund. So schlecht wie bei der Heimniederlage gegen Köln war die Atmosphäre noch nicht in der kurzen Bundesligageschichte der Rasenballisten. "Wir wollen euch kämpfen sehen!", hört man dort selten. Auch kamen nicht mal 32.000 Leute, im Vorjahr gab es einen Schnitt von 40.000. Dabei will Red Bull das Stadion eigentlich ausbauen. Somit steht auch Leipzig, wie Hertha oder Hamburg, für den (leichten) Zuschauerrückgang der Bundesliga. Die Sport Bild hat errechnet, dass nicht mal jedes dritte Spiel in dieser Saison ausverkauft war. Gegen Dortmund ist die Hütte natürlich wieder voll, alleine schon, weil der BVB im Osten sehr beliebt ist. Doch auch dort ist die Stimmung mies, nach dem 1:1 gegen Augsburg sagte der Manager Michael Zorc: "Wir spielen wie die Beamten." Vielleicht hat er genug vom langsam gewordenen BVB-Spiel, von Mario Götzes Passivsturmläufen, Julian Weigls Querpassorgien oder Marco Reus' Standsprints.

Kennen Sie den? Man weiß gar nicht, was Zorc gegen seine Stürmerbeamten hat. Sie tun ja nichts. Tschuldigung.

Den einen noch – Şahin zu Schürrle: "Was hältst du davon, wenn wir uns ein Aquarium für unsere Kabine kaufen?" Reus: "Meinst du nicht, das bringt zu viel Hektik in unser Spiel?" Sorry.

Einen letzten: Toprak schlägt 'ne Schnecke tot. Schmelzer fragt: "Warum hast du das gemacht?" Toprak: "Die verfolgt mich schon den ganzen Tag."

Wer steht im Blickpunkt?

Max Meyer. Fußball aus dem Pott verbindet man mit Maloche, doch die Jungs von dort konnten entgegen dem Klischee schon immer (Schalker Kreisl) richtig gut mit dem Ball umgehen. Max Meyer kam mit nicht mal 14 zum FC Schalke. Dort ist er zum zentralen Mittelfeldspieler geworden, zum Sechser. Auch für Deutschland schoss er schon ein Tor. Doch wird der 22-Jährige womöglich bald der nächste Schalker sein, der Schalke verlässt. Sein Vertrag endet im Sommer und die Verhandlungen sind ausgesetzt. Auch über den Verbleib von Thilo Kehrer wird gemunkelt. Der schnelle Verteidiger wechselte mit 15 nach Schalke, sein Vertrag läuft im Juni 2019 aus. Schalke ist die traurigste Geschichte des deutschen Fußballs. Würde Schalke seine Jungs halten, die schon als Jugendliche im Verein waren, sähe die aktuelle Startelf so aus:

Neuer

Kehrer, Höwedes, Matip, Kolašinac

Meyer, Goretzka, Latza, Özil, Draxler

Sané

Ersatz: Avdijaj

Könnte Schalke seine Jungs halten, hätte Bayern München einen Gegner, vielleicht sogar Real Madrid.