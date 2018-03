Sie sind pünktlich. Sie haben sich schick angezogen. Sie haben sich vorbereitet. Und Sie rechnen damit, dass Ihnen Fragen gestellt werden, die Sie testen sollen. Schließlich ist es ein Bewerbungsgespräch. Aber rechnen Sie mit Fragen wie: "Stehen Sie auf Männer?" und "Ich habe gehört, Ihre Mutter ist eine Prostituierte – wie denken Sie darüber?".

Genau das ist vor Kurzem Derrius Guice gefragt worden. Und zwar bei Gesprächen mit Teams der National Football League (NFL). Der 23-Jährige will wie viele andere junge Spieler in die US-amerikanische Profi-Football-Liga. "Es war verrückt", berichtete Guice einem Radiosender über den Vorfall. "Manche Leute versuchen echt, in deinen Kopf zu kommen und wollen sehen, wie du reagierst."

In den USA wird nun viel darüber diskutiert, wie weit die NFL-Teams bei den Jobinterviews gehen dürfen. Die Gespräche finden im Rahmen des Combine statt. Bei der Veranstaltung in Indianapolis verschaffen sich die Clubs einen Eindruck von den Nachwuchsspielern, bevor sie jemanden verpflichten. Sie wollen das Risiko einer Fehlinvestition möglichst gering halten.

NFL gibt Richtlinien für Combine-Interviews vor

Beim Combine müssen die Athleten zahlreiche Tests absolvieren. Dazu gehören zum Beispiel Bankdrücken, Sprints und ein Intelligenztest. Außerdem werden sie medizinisch untersucht. In den 15-minütigen Interviews mit den Talenten möchten die Teams herausfinden, wie die Spieler ticken. Sie wollen aber auch sehen, wie die potenziellen Angestellten mit unvorhergesehenen Situationen umgehen.

Zum Teil sind es einfache Fangfragen wie zum Beispiel: "Bist du eine Katze oder ein Hund?" Beim diesjährigen Combine wurde Braxton Berrios gefragt: "Was ist Bitcoin?" und "Was ist ISIS?". Fragen, die nichts mit Football zu tun haben, aber legitim sind. Die NFL gibt für die Combine-Interviews Richtlinien vor. Ob ein Spieler auf Männer oder auf Frauen steht oder ob er Kinder hat, für die er sorgen muss – solche Fragen sind in den Interviews beispielsweise tabu. Auch rechtlich wagen sich die Clubs mit solchen Fragen auf dünnes Eis: Ein Gesetz in den USA schreibt vor, dass die sexuelle Orientierung nicht zu einer Benachteiligung führen darf.

"In den Combine-Interviews sollen Fakten gecheckt werden", sagt Charley Casserly. Er war von 1977 bis 1999 General Manager der Washington Redskins und von 2002 bis 2006 bei den Houston Texans tätig. Inzwischen ist er Football-Analyst, schult aber auch junge Athleten und Clubvertreter für die Combine-Interviews. "Du wurdest festgenommen, erzähl uns etwas darüber. Du bist bei einem Drogentest durchgefallen, erzähl uns etwas darüber. Oder geh mit dem Spieler ein paar Spielzüge durch", sagt Casserly und nennt damit Beispiele, wie ein Gespräch laufen kann.



Spielergewerkschaft NFLPA fordert Konsequenzen

Die Fragen an Derrius Guice bezeichnete die NFL als unangemessen. "Das widerspricht komplett der Arbeitspolitik der Liga", sagte ein Sprecher. "Wir schauen uns den Fall genauer an." Welches Team Guice die umstrittenen Fragen gestellt hat, erwähnte der Spieler nicht. "Findet heraus, welcher Club es war und schließt ihn vom Combine aus", forderte DeMaurice Smith. Er ist der Chef der NFL-Spielergewerkschaft NFLPA.

Theoretisch kann die NFL bei Verstößen Strafen verhängen. Bisher sind jedoch keine öffentlich geworden. Dabei ist Guice nicht der erste Spieler, dem solche strittigen Fragen gestellt wurden. Ein Assistenztrainer der Atlanta Falcons fragte 2016 den Verteidiger Eli Apple ebenfalls, ob er auf Männer stehe. Apple spielte die vergangenen beiden Spielzeiten für die New York Giants. Dez Bryant – derzeit bei den Dallas Cowobys – wurde 2010 von den Miami Dolphins ebenfalls gefragt, ob seine Mutter eine Prostituierte sei. Die Clubs entschuldigten sich später jeweils bei den Spielern für diese Fragen.