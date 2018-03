Sehr geehrter Herr Mertesacker,

das hier schreibe ich aus Angst. Es ist die Angst, aus Ihrem Offenbarungsvorstoß könnten die falschen Lehren gezogen werden. Von anderen. Nicht zuletzt Ihnen selbst. Kaum begreiflich ist ja zunächst, weshalb es einen Skandal bedeuten soll, sich zu Phänomenen zu bekennen, von denen jeder zweite Bezirksklassekicker aus eigener Erfahrung zu berichten weiß: der Schlaflosigkeit in der Nacht davor, dem Permadurchfall am Spieltag, dem mehrfachen Pinkelzwang in der Kabine. Sowie, natürlich, dem trockenen, angstverdorrten Mund kurz vor jedem Anpfiff, begleitet von dem fast unwiderstehbaren Verlangen des Leibes, sich noch vor der eigentlichen Entladung vollends zu entladen.



Allein aus meiner weitgehend talentfreien, jedoch durchaus ambitionierten Freizeittruppe, lieber Herr Mertesacker, kann ich Ihnen von einem halben Dutzend Kameraden erzählen, die vor jedem Spiel Ähnliches oder Schlimmeres durchleben. Mich selbst eingeschlossen.



Ich scherze nicht. Denn auch wir, am unteren Ende der fußballerischen Leistungskette, wollen in jedem Spiel unser Bestes geben, die optimale Leistung bringen, wollen das Gesicht wahren und Anerkennung erlangen – vor allem aber den Erwartungen gerecht werden, die unsere Mitspieler und Nächsten an uns haben und die unser Handeln von innen heraus prägen und beschweren. Warum? Weil wir Sportler sind! Fußballer!



Ich begreife wohl, dass die betreffenden Druckverhältnisse sich kurz vor einem WM-Halbfinale leicht anders und intensiviert darstellen. Doch wer hier einen kategorialen Unterschied annimmt, verkennt die Natur des Phänomens. Vor allem aber: seine Quelle. Denn in Wahrheit sind es ja gar nicht die anderen Beobachter (und seien es Milliarden), die am Ursprung der von Ihnen beschriebenen Engen stehen, sondern es ist der eine, eigenste und innere: die internalisierte Stimme, der immanente Standard, der früh verinnerlichte Gerichtshof des Ehrgeizes. Wie Sie es ja auch formulieren: "Ich weiß noch, wie ich mit den anderen Jungs immer vor den kleinen Pokalen in der Halle stand: 'Oh, guck mal, vielleicht gewinnen wir ja den – oder den?'" Mein lieber Herr Mertesacker, wir alle, die mit Herzen Fußball spielen, waren einmal solche Jungs! Und sind es noch!

Ganz egal, wie groß oder klein die Pokale sind, nach denen wir bis heute gieren.

Vater unser

Womit wir bei der anderen großen Stimme in uns wären. Meist ist es, wie ja auch bei Ihnen der Fall, die des Vaters. Eines Vaters voll unvernünftiger, größter Hoffnungen. Ich sehe diese Väter an jedem unserer Trainingsabende mit ihren Söhnen und Töchtern Sonderschichten hinter dem Platz schieben. Ich höre ihre sich vor Ehrgeiz überschlagende Stimme, die natürlich nur das Beste will und die dann irgendwann, wenn das 15. Lebensjahr erreicht ist, ein bisschen stiller das Urteil fällt: "Du schaffst es ja doch nicht!"



So jedenfalls lautete einst das Verdikt Ihres Vaters, lieber Herr Mertesacker, der in gewisser Weise unser aller Vater ist. Seine Stimme hallt bis heute. In Ihnen wie uns. Und sie wird, solange wir sind, niemals ganz schweigen. Das kleine Rätsel, das uns dabei zu lösen aufgegeben bleibt, ist natürlich die Frage, ob es sich mit dieser Stimme besser lebt, wenn diese, wie in unserem Fall, absolut recht gehabt hat. Oder aber, wenn sie, wie in Ihrem, im besten Sinne falschlag. Nicht einfach zu beantworten ist das, lieber Herr Mertesacker, zumal wir ja jetzt selbst nun Väter sind und diese Stimme in unseren Kindern weiterhallen wird. Ob wir es wollen oder nicht.