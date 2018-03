Es lief das erste Viertel im Match der Golden State Warriors gegen die Phoenix Suns, als Coach Steve Kerr das Taktikbrett weitergab. Der Kapitän des amtierenden Meisters, Andre Iguodala, übernahm während der ersten Viertelpause die Tafel und fing an, seinen Mitspielern Anweisungen aufzuzeigen. Kerr tauschte sich derweil mit seinem Assistenten aus. Später coachte auch noch Draymond Green, ein Verletzter der Warriors, dann David West, auch Stephen Curry.



Kerr überließ seinen Spielern das Spiel und musste sich anschließend rechtfertigen. Es sei arrogant – und dann schon im ersten Viertel. Kerr habe keinen Respekt gegenüber dem Gegner, hieß es.

Kerr widersprach: "Ich musste versuchen, mein Team wieder zu erreichen. Sie sind von meiner Stimme gelangweilt. Ich bin von meiner Stimme gelangweilt." Eine Anspielung auf die 82 Spiele, die jedes NBA-Team in der regulären Saison absolviert.

Dass Spieler während einer Auszeit eine Ansage an ihre Mannschaft machen, ist in der NBA normal. Aber das Coaching komplett den Spielern zu überlassen, ist ungewöhnlich. Doch es passt: Kerr ist ungewöhnlich.



Zwei Meisterschaften in drei Jahren

Der 52-Jährige trainiert die Warriors seit 2014, sie sind seine erste Trainerstation. Seitdem hat er das Team in jeder der drei Spielzeiten in die Finalserie der NBA geführt, zweimal konnte der Club die Meisterschaft holen. Einmal gewannen die Warriors unter Kerr in einer regulären Saison 73 ihrer 82 Partien, nie gelang das einem Trainer vor ihm. Von seinen ersten 302 Spielen als Trainer hat Kerr 250 gewonnen. Auch das ist ein Ligarekord.



Natürlich gehören die Warriors auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten auf den Titel, der im Playoff-Finale ab dem 31. Mai ausgespielt wird. Manche sagen, ein Team mit Kevin Durant, Draymond Green und Steph Curry brauche keinen Trainer, die würden sowieso gewinnen. Doch wie bei allen Teamsportarten muss auch aus Ausnahmekönnern erst einmal eine Mannschaft werden.



Mitgefühl mit den Reservisten

Kerr wird ein Händchen für den Umgang mit Spielern nachgesagt. Er bringt Olympiasieger Andre Iguodala dazu, sich als Bankspieler einzubringen. Draymond Green – einer, der sich gerne mit Autoritäten anlegt – wurde unter Kerr zu einem der besten Allrounder der Liga. Als er selbst noch spielte, mangelte es ihm nicht an extrovertierten Mitspielern: Kerr stand mit Michael Jordan, Dennis Rodman und Shaquille O'Neal auf dem Feld. "Am besten komme ich mit den Bankspielern aus, weil ich auch einer war", sagt Kerr. Von 1988 bis 2003 gewann Kerr zwar fünf Meisterschaften, kam im Schnitt aber nur auf rund sechs Punkte, zwei Vorlagen und einen Rebound pro Spiel.



"Ein Trainer muss sich mehr mit den Leuten auseinandersetzen, die weniger Minuten spielen, als mit den Startern. Man muss Mitgefühl haben", sagt Kerr. Zum Beispiel mit Andrew Bogut. Er hat zwei Jahre lang bei den Warriors unter Kerr gespielt. Der sagt: "Manchmal, wenn er einen Spieler zu lange auf der Bank sitzen lässt, entschuldigt er sich."