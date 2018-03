Die jüngsten Ergebnisse der deutschen Elf lesen sich toll: zehn Spiele, zehn Siege in der WM-Qualifikation, das hat sonst keiner geschafft. Letzte Niederlage im Juli 2016. Im Sommer 2017 gewann sie den Confederations Cup, der U21-Nachwuchs wurde Europameister.

Das sagt jedoch alles nicht viel aus. Es soll nicht abschätzig klingen, aber Mannschaften wie Georgien, Australien und Gibraltar sind keine wirklichen Gegner für eine deutsche Nationalmannschaft, Norwegen und Tschechien sind es nicht mehr. Es gibt nämlich wieder Große und Kleine im Weltfußball, seit die klassischen Fußballnationen ihre Nachwuchsarbeit professionalisiert haben. Nicht zuletzt Deutschland unterhält eine riesige Infrastruktur, die gute Fußballer automatisch produziert.

Quali, Confed Cup und anderes Geplänkel sind rum, jetzt wird's langsam ernst. In nicht mal drei Monaten beginnt die WM in Russland, und mit zwei Spielen gegen Spanien in Düsseldorf (Freitag) und Brasilien in Berlin (Dienstag) kann die deutsche Elf ihre Weltmeistertauglichkeit testen. Es sind simulierte Halbfinalspiele, Spanien und Brasilien zählen zu den wenigen Teams, denen man es zutraut, Deutschland die Titelverteidigung streitig zu machen – neben Frankreich und Argentinien, mit Abstrichen Portugal und England, vielleicht noch dem Außenseiter Belgien. Und Italien und Holl… ach nein.

Wie gut ist die deutsche Mannschaft zu Beginn des WM-Jahres? Weltklasse kann sie im Mittelfeld vorweisen. Deutschlands bester Fußballer ist Toni Kroos. Seit knapp vier Jahren zählt er zur Stammelf Real Madrids, der stärksten Mannschaft der Gegenwart. Seine Ballannahme und und seine Ballsicherheit auch unter Gegnerdruck beeindrucken, seine Pässe sind scharf, schlau und genau. Wohl niemand auf der Welt schlägt bessere Flugbälle als Kroos.

Auf Qualität und Champions-League-Erfahrung kann Joachim Löw auch bei Kroos' Nebenleuten vertrauen, aber auch ein paar Abstriche muss er machen. Das feinste Füßchen hat noch immer Mesut Özil. Ihn begleiten aber nicht ganz unberechtigte Zweifel, ob er der Mann für die wichtigen Spiele ist. Mit Arsenal muss er ja keine mehr bestreiten.

Der Wunderdribbler Leroy Sané

Sami Khedira war zwar nicht mehr stark genug für Madrid, aber immerhin für Juventus Turin. Der hochveranlagte Julian Draxler spielt mit Weltstars wie Neymar, wirkt aber in Paris noch heimatloser als zuvor in Wolfsburg. Emre Can hat sich in Liverpool durchgesetzt, seine Position in der Nationalelf aber noch nicht gefunden. İlkay Gündoğan ist vor allem wieder dauerhaft gesund und prompt ein Teil von Manchester City, dem meisterhaften Präzisionswerk Pep Guardiolas. Allerdings hat Gündoğan noch nie bei einer WM oder EM gespielt. Und Sebastian Rudy wird in München schon mal aus dem Kader gestrichen.

Offen ist, wer die Tore schießen soll. Außer Thomas Müller natürlich, für ihn spricht die Erfahrung von zwei WM-Turnieren mit je fünf Toren. Von seiner Sinn- und Trefferkrise hat er sich erholt, aber nicht mehr oder noch nicht die alte Stärke erreicht. Timo Werner kann viel und schnell rennen und gut schießen, jedoch ist seine Spielweise etwas eindimensional. Er benötigt viel Raum und seine Dribblings versanden oft.

Mario Gomez wird, wenn das Halbfinale steigt, 33 Jahre alt sein. Für einen Stürmer, der von der Physis lebt, womöglich ein limitierender Faktor. Sandro Wagner dürfte die Dynamik fehlen, um sich gegen die besten Abwehrspieler der Welt durchzusetzen. Die spannendste Entwicklung durchläuft gerade der Wunderdribbler Leroy Sané. Unter Guardiola lernt er, wie man individuelle Fähigkeiten ausreizt und im Sinne des Ganzen einsetzt.