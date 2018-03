Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Remis ins WM-Jahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trennte sich beim Freundschaftsspiel in Düsseldorf von Spaniens Nationalmannschaft 1:1 (1:1) – und blieb damit auch im 22. Spiel in Folge ungeschlagen.



Gegen starke Spanier kamen die deutschen Fußball-Weltmeister zunächst nicht richtig ins Spiel, schon in der 6. Minute brachte Rodrigo Morena die Spanier in Führung. Thomas Müller sorgte jedoch in der 35. Minute dafür, dass das in der ersten halben Stunde deutlich unterlegene deutsche Team zurück ins Spiel kam.

"Ich fand, dass das ein sehr gutes Spiel war", sagte Löw nach der Partie. Beide Mannschaften hätten ständig versucht, Druck auszuüben, lobte der Bundestrainer weiter. Es sei aber bei beiden Teams noch Luft nach oben. Auch Torschütze Müller zeigte sich mit dem Testspiel zufrieden. "Die Spielfreude kann man den Spaniern niemals nehmen, aber man kann ihnen das Spiel schwer machen", sagte er nach dem Abpfiff. Dies habe das deutsche Team getan.



Die Aufstellung der deutschen Elf war dabei wenig experimentell. Sieben Weltmeister brachte Löw in der Startformation, Sami Khedira führte das Team als Kapitän an. Schon am Dienstag muss sich die DFB-Auswahl gegen Brasilien erneut beweisen. Diese Partie kann Löw zur letzten Sichtung vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders am 15. Mai nutzen.