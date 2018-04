Hannover 96 – Werder Bremen 2:1 (2:0)

Hannover 96 hat zum Auftakt des 29. Spieltags 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen gewonnen. Martin Harnik (17.) und Felix Klaus (42.) schossen für Hannover 96 die Tore. Ishak Belfodil traf für Werder (74.). In der Tabelle rückte Hannover 96 mit 35 Zählern bis auf einen Punkt an die Bremer Mannschaft heran. Werder hatte aus den vergangenen fünf Partien 13 Zähler geholt.

Mit viel Engagement teils schon am gegnerischen Strafraum setzte Hannover 96 Werder schon zu Beginn unter Druck. Kurz vor dem ersten Tor von Hannover hatte Maximilian Eggestein die Werder-Führung nach Zuspiel von Thomas Delaney zentral vor dem Hannoveraner Tor knapp verpasst (14.). Teamkollege Max Kruse vergab in der 25. Minute die große Chance zum Ausgleich. Hannover klärte eine Flanke nur unzureichend und aus 15 Metern schoss Kruse den Ball deutlich über das Tor. Insgesamt zeigten sich die Bremer im ersten Durchgang jedoch nur selten in der Gefahrenzone des Gegners.

Auch nach dem 1:0 präsentierte sich Hannover 96 zweikampfstark und ließ die Bremer Mannschaft kaum zur Entfaltung kommen. Bis auf einen unpräzisen Kruse-Schuss, der in den Armen von Hannover-Torwart Philipp Tschauner landete, gelang Werder Bremen jedoch zunächst nicht viel. Eine gute Viertelstunde vor dem Ende änderte sich das. Belfodil setzte sich nach einer Flanke von Delaney im Sechzehner durch und traf per Kopf zum Anschluss.