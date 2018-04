Wer spielte wie gegen wen?





Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Schalke gegen Freiburg. Wegen der Ereignisse auf dem Berger Feld in Gelsenkirchen gestaltet sich das Meisterrennen wieder offen. Also für diejenigen, die auch an die unbefleckte Empfängnis glauben. Die Schalker gewannen 2:0 gegen Freiburg, in München musste deswegen das Weißbier für eine Woche wieder aus dem Kühlschrank genommen und die GoPros von den Gläsern geschraubt werden; Schalkes größte Genugtuung seit den Tränen von Rudi Assauer 2001. Es war zudem der sechste Schalker Sieg in Folge, wie fast immer in dieser Saison mit Grubenfußball: Ohne viel Licht, dreckig, aber erfolgreich.



Spannend wurde es erst nach etwa 60 Minuten, dann gab es einige Lektionen im Fußballknigge zu bestaunen. Nach einer Elfmeterentscheidung zu Ungunsten der Freiburger nölte deren Kapitän Niels Petersen so lange, bis er Gelb verwarnt wurde. Das aber, so die Freiburger Erzählung, bekam er nicht mit, weil er mit dem Rücken zum Schiri stand. Also motzte er weiter und weiter. Schiedsrichter Tobias Stieler gab ihm innerhalb von zwei Minuten Gelb-Rot. Im Amateurfußball kostet Doppel-Gelb wegen Meckern mindestens zwei Kästen Bier, eher drei. Verdursten werden die Freiburger also nicht, auch weil sich Trainer Christian Streich anschließen wird. Er gab dem Schiedsrichter noch ein paar zornig gebrüllte Anmerkungen mit auf dem Weg und wurde dafür auf die Tribüne geschickt. Dabei hatte sich Schiedsrichter Stieler vor dem Spiel bei den Freiburgern für eine falsche rote Karte seinerseits aus dem Dezember entschuldigt. Der SC Freiburg gilt unter ZEIT ONLINE Lesern als Herzensverein, was den einzig möglichen Schluss zulässt, dass sie flegelhaftes Auftreten mögen.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Bayern. Tja. Hämisch sei erwähnt, dass der BVB sich Anfang Dezember von seinem Trainer trennte, der kopflos nach vorne rennen ließ, und den entlassenen Coach des sieglosen Tabellenletzten holte. Was haben Sie gedacht, was passiert? Peter Stöger brachte seinem Team das Verteidigen bei (Sportdirektor Zorc: "Beamtenfußball"), doch scheinbar kann der BVB immer nur eine der beiden Grundübungen des Fußballs: entweder angreifen oder verteidigen. Womit wir schon beim Samstagabend sind. Dort gelang keines von beiden. Es wäre Hohn für jede Abwehrreihe, überhaupt von Verteidigen beim BVB zu sprechen. Jedes der sechs Bayerntore taugt als Schulungsvideo für die D-Jugend, wie man es in der Defensive nicht macht.



Heraus stachen das 0:4 und das 0:5. Beim vierten Gegentreffer konnte man vergessen, dass Lukasz Piszczek seit Jahren auf Bundesliganiveau hinten rechts spielt, so wie er sich von Franck Ribery übertölpeln ließ. Und das 0:5 steht exemplarisch für die sehr ehrliche Analyse, die der Übergangstrainer Stöger nach dem Spiel fällte: Dass man weit davon entfernt sei, eine Mannschaft aufstellen zu können, die zweite Kraft in Deutschland ist. Man werde aber trotzdem in die Champions League kommen, schob er hinterher, was wiederum ein feiner Bundesligadiss ist.

Was aber war passiert? Stöger wechselte in der 30. Minute Julian Weigl für den blamablen Gonzalo Castro ein. Dieser hatte das 0:3 verschuldet. Aber: Weigl stand Castro in Nichts nach und legte den Bayern mit einem Pass das 0:5 auf. Dortmunds Kader mag Potential für mehr haben, doch entweder Stöger kann sein Team nicht dazu anstacheln oder der BVB ist eben doch nicht so gut, wie viele behaupten. Der Anschlag auf den Bus vor einem Jahr scheint einigen Spielern immer noch zuzusetzen. Hoffentlich haben sich die Fans der Borussen an unseren Rat vom Freitag gehalten und waren am Osterfeuer gestanden. Da ist es, so wie an diesem heimeligen Plätzchen, eigentlich immer idyllisch:

Wer stand im Blickpunkt?

Serge Gnabry. Um den Hoffenheimer Stürmer war es etwas ruhiger geworden. Sprach man über Kandidaten für die WM in Russland, fielen die Namen Werner, Wagner, Gomez, im badischen Raum flüsterte man vielleicht noch schüchtern Niels Petersen und in Bremen hüstelte man Kruse. Doch Gnabry, der im November 2016 zweimal für die Nationalelf auflief, sah niemand mehr. Und wenn es stimmt, dass es eine Renaissance der bulligen Mittelstürmer gibt, stehen seine Chancen wirklich nicht gut. Wenn aber ein Mann gesucht wird, der etwas hinter den Sturmreihen seine Dribblings startet und mit links wie rechts Bälle unter die Latte schweißen soll, dann kann man über Gnabry nochmal reden. So geschehen am Wochenende gegen Köln. Vor seinem 1:0 zuckelte er drei Kölner aus und traf. Kurz darauf scheiterte er nur knapp an Kölns Timo Horn (der Arme!). Denn vor dem 2:0 eroberte sich Gnabry selbst den Ball an der Mittellinie, stürmte los, und spürte Kölner Körperkontakt erst, als er zum Jubel über sein zweites Tor ansetzte. Bei den übrigen vier Toren war er auch in der Nähe, aber nicht beteiligt. Ab dem Sommer wird er bei den Bayern spielen, vielleicht erzählt er dann Anekdoten aus Russland.