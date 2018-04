Der Präsident des AS Rom sprang vor Freude in einen Brunnen. Sein Team warf den FC Barcelona raus. Nach einem 1:4 im Hinspiel gewann es 3:0. Das Überraschung zu nennen, wäre eine Untertreibung. Zur gleichen Zeit schaltete der FC Liverpool einen weiteren Titelfavoriten aus, Manchester City, die teure Truppe von Pep Guardiola.



Manchester City und Barcelona führen die zwei besten Ligen der Welt mit großem Vorsprung an. In der Champions League, wo es viel mehr Ruhm zu gewinnen gibt, sind sie ausgeschieden. Das ist wohltuend ungerecht, das ist aufregend. Ein Fußballabend, zwei Spiele, viel Dramatik, große Geschichten, gefallene Stars. Eine Freude für jeden Zuschauer. Endlich mal was los.

In den nationalen Ligen nämlich geht es eher ermüdend zu. Von den fünf großen Fußballländern Europas ist es nur in Italien noch ein wenig spannend. In England, Spanien, Deutschland und Frankreich sind die Meisterrennen längst entschieden. Das liegt auch am Modus der Ligen. Im Laufe einer langen Saison, in der jeder zweimal gegen jeden spielt, gleichen sich Niveau und Glück weitgehend aus. Es steht so gut wie immer die beste Mannschaft ganz vorne. Am Ende steht ein von den Zufällen des Spiels bereinigtes Ranking. Das ist gerecht, kann aber auch extrem langweilig sein.



Liverpool und Rom zählen nicht zu den besten vier Teams Europas, aber das ist egal

Das Format der Champions League hingegen, in der Achtel-, Viertel- und Halbfinals im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, begünstigt solche fast schon fußballhistorischen Ereignisse wie an diesem Dienstag. Hier zählen in 180 Minuten die Tagesform, die Zuschauer, einzelne Schiedsrichterpfiffe, Glück eben. Und es ist gerade das Schöne, dass in diesen Spielen nicht immer der Bessere siegt und um den Titel spielt. Manchmal gewinnt den sogar ein Team und keiner weiß so recht, warum. Wie Chelsea 2012.

Liest man nun, dass Liverpool und Rom zu den vier besten Mannschaften Europas zählen sollen, stimmt das natürlich nicht. Rom steht auf Rang vier der Serie A, Liverpool ist Dritter der Premier League. In K.-o.-Spielen aber sind gewisse Unzulänglichkeiten manchmal egal. Da zählt auch anderes.



Einem speziellen Zufall fiel Pep Guardiola zum Opfer. Er traf auf seinen Angstgegner Jürgen Klopp. Der landete in der Liga in vier Spielzeiten immer hinter Guardiola, obwohl er in einzelnen Spielen eine gute Bilanz gegen ihn aufweist. Das gibt es nun mal im Sport, dass einem ein bestimmter Gegner nicht liegt. Klopps rasanter Konterfußball passt perfekt auf Guardiolas Belagerungsstil. Auch in der Premier League gewann er gegen City. Dafür verliert Klopp schon mal gegen Swansea und West Bromwich Albion.