Eintracht Frankfurt hat mit 1:0 (0:0) gegen den FC Schalke 04 im Halbfinale des DFB-Pokals gewonnen. Luka Jovic von Frankfurt erzielte in der 75. Minute den entscheidenden Treffer. Damit zieht die Eintracht insgesamt zum achten Mal ins Pokal-Endspiel ein. Gegner am 19. Mai in Berlin wird der Pokal-Rekordsieger Bayern München sein. FC Schalke verpasste dagegen den insgesamt 13. Finaleinzug der Vereinsgeschichte. In der Schlussphase sah Frankfurts Gelson Fernandes nach einem harten Foul die Rote Karte.

Frankfurt stand zu Beginn des Spieles stabil, agierte robust in den Zweikämpfen und versuchte gelegentlich, nach Ballgewinnen schnell nach vorne zu spielen. In der siebten Minute probierte es Luka Jovic mit einem ersten Distanzschuss, der Schalke-Torwart Ralf Fährmann wehrte den Ball jedoch ab. Schalke brauchte länger als eine halbe Stunde, um sich ernsthafte Gelegenheiten zu erarbeiten. Dann flog ein abgefälschter Schuss von Daniel Caligiuri ganz knapp am Tor vorbei.

Beide Teams legten ihren Fokus darauf, möglichst keine Fehler zu machen. Fußballerische Höhepunkte gab es kaum, es entwickelte sich das erwartete Kampfspiel. Kurz vor der Pause musste Frankfurts Kevin-Prince Boateng angeschlagen ausgewechselt werden.

Die zweite Halbzeit begann, wie der erste aufgehört hatte: Viele Zweikämpfe, kaum Risiko, keine Torchancen. In der 64. Minute probierte es Frankfurts Marco Fabián mal mit einem Fallrückzieher, doch auch der sah eher unbeholfen aus. Schalke nutzte seine Chancen nicht. Nach einer Ecke von Jonathan de Guzmán sprang Jovic in den Ball schoss ihn ins Tor. Kurz darauf musste Fernandes wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz.