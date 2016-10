Die wichtigsten Fakten

1. Bafög-Geld wird zur Hälfte vom Staat geschenkt

Bafög (kurz für Bundesausbildungsförderungsgesetz) ist eine finanzielle Unterstützung, die Studenten unter bestimmten Voraussetzungen vom Staat erhalten können. Die Hälfte muss man nach Studiumsende zurückzahlen – zinsfrei. Der Rest ist geschenktes Geld. Manche Bafög-Empfänger bekommen sogar noch mehr geschenkt, denn man muss maximal 10.000 Euro zurückzahlen. Fürs Abbezahlen hat man 20 Jahre Zeit, die monatliche Mindestrate beträgt 105 Euro. Die Rückzahlung beginnt in der Regel fünf Jahre nach dem Ende der Förderung. Wer dann noch nicht genug verdient, kann sie aufschieben, wer früher beginnt oder alles auf einmal zurückzahlt, einen Nachlass bekommen.

2. Wie viel Bafög man kriegt, hängt von vielen Faktoren ab

Die Bafög-Berechnung ist kompliziert. Ob man gefördert wird und in welcher Höhe, kann man im Voraus nie sicher wissen. Bafög-Rechner erlauben aber eine erste Einschätzung. Bei den meisten hängt die Höhe vor allem vom Einkommen der Eltern ab. Verdienen sie monatlich mehr als 1.605 Euro netto (ab Wintersemester 2016/17: 1.715 Euro), gibt es Abzüge. Eigene Ersparnisse werden ab einer Höhe von 5.200 Euro (ab WS 2016/17: 7.500 Euro) angerechnet, Studentenjobs ab einem Jahreseinkommen von 4.880 Euro (ab WS 2016/17: 5.400 Euro). Manche Stipendien werden als Einkommen bewertet, andere gehen erst ab 300 Euro pro Monat in die Berechnung ein. Auch Sachwerte werden angerechnet, etwa ein eigenes Auto. Einzelkinder bekommen meist weniger als Studenten mit Geschwistern, die in der Ausbildung sind. Bei verheirateten Studenten wird das Einkommen des Partners angerechnet.

3. Im Durchschnitt gibt es 448 Euro pro Monat

Ein knappes Viertel der Studenten erhält Bafög – im Durchschnitt sind es 448 Euro monatlich. Knapp die Hälfte von ihnen bekommt den Höchstsatz. Der beträgt für Studenten, die eine eigene Wohnung haben, 670 Euro und steigt ab dem Wintersemester 2016/17 auf 735 Euro. Wer zu Hause bei seinen Eltern wohnt, bekommt maximal 495 Euro pro Monat, ab dem Wintersemester 2016/17 erhöht sich dieser Wert auf maximal 537 Euro. In manchen Fällen gibt es Zuschläge – zum Beispiel für Auslandsaufenthalte oder für Studenten mit Kindern.

4. Bafög gibt es ab dem Semesterstart

Am besten stellt man den Antrag gleich nachdem man den Zulassungsbescheid zum Studium bekommen hat. Ist man erfolgreich, bekommt man das Geld ab dem Monat der Antragstellung, frühestens ab dem ersten Semester. Notfalls reicht zum Studienstart ein formloser Antrag, die restlichen Unterlagen sollte man schnell nachreichen. Schafft es das Studentenwerk nicht, den Antrag vor dem Studienbeginn zu bearbeiten, werden die ausstehenden Monatsraten nachgezahlt. Den Antrag stellt man beim Studentenwerk der eigenen Hochschule. In vielen Bundesländern kann man die Formulare online ausfüllen und direkt abschicken. Der Vorteil: Man bekommt einen Hinweis, wenn man Angaben falsch einträgt oder vergisst. In der Regel wird Bafög für ein Jahr bewilligt. Den Antrag für die Verlängerung sollte man mindestens zwei Monate vor dem Ende des aktuellen Bewilligungszeitraums stellen, damit das Geld ohne Unterbrechung fließt.

5. Im Master muss man einen neuen Antrag stellen

Bafög wird während der Regelstudienzeit gezahlt, und zwar im Bachelor und im Master. Um Bafög im Bachelor erhalten zu können, darf man bei Studienbeginn nicht älter als 30 sein, für Bafög im Master liegt die Altersgrenze bei 35 Jahren. Eine Verlängerung nach der Regelstudienzeit ist in bestimmten Fällen möglich, zum Beispiel bei Krankheit. Zwischen Bachelor- und Masterstudium kann man Bafög für einen Übergangsmonat beantragen. Für das Masterstudium muss man einen eigenen Antrag stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man im Bachelor bereits Bafög bekommen hat oder wie lange man für das Bachelorstudium gebraucht hat.