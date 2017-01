Studenten berichten

"Ich bin Stipendiatin"

Das habe ich: 830 Euro. Davon sind 300 Euro ein Deutschlandstipendium. Zwei Stiftungen steuern etwas dazu bei: Die Studienstiftung Saar, die Studenten aus der Region fördert, und die Asko Europa-Stiftung – sie unterstützt Studenten mit Migrationshintergrund. Außerdem bekomme ich 230 Euro Bafög und 300 Euro von meinem Job in einem Café.

So wohne ich: Mit meiner Familie in einem Haus am Stadtrand von Saarbrücken. Ich teile mir ein Auto mit meinen Eltern, damit brauche ich nur eine Viertelstunde zum Campus.

Das gönne ich mir: Mindestens einmal die Woche mache ich etwas mit Freunden, wir gehen ins Kino oder zum Tanzen. Oder wir kochen gemeinsam und teilen die Kosten für die Lebensmittel, das sind dann etwa fünf bis zehn Euro pro Person. Wenn jemand mal knapp bei Kasse ist, übernimmt ein anderer.

Da spare ich: Ich zahle keine Miete, dafür behalten meine Eltern das Kindergeld. Sie kaufen schließlich auch Lebensmittel für mich mit ein. Wenn ich ausgehe, achte ich auf Studententarife, zum Beispiel bei Kinotickets oder dem Discoeintritt. Außerdem versuche ich zu sparen, weil ich bald ausziehen will und eine große Reise plane: Im August möchte ich meine Verwandten im Kaukasus besuchen.

Anna Besel, 22, hat gerade ihren Bachelor in Sozialer Arbeit und Pädagogik der Kindheit an der HTW Saar abgeschlossen

"Ich habe einen Job"

Das habe ich: Etwa 880 Euro. 450 Euro bekomme ich für meinen Nebenjob an der Tankstelle, dort arbeite ich 53 Stunden im Monat.Außerdem gebe ich Nachhilfe, damit verdiene ich jeden Monat ungefähr 100 Euro. Dazu kommen 184 Euro Kindergeld und 150 Euro Unterhalt von meinem Vater.

So wohne ich: In einer Fünfer-WG mit zwei Jungs und drei Mädels. Wir kannten uns schon, unter anderem durch die Studentenzeitung. Die Wohnung ist direkt in der Innenstadt, mit dem Bus sind es zwei Haltestellen bis zur Uni. Ich zahle 265 Euro warm für zwölf Quadratmeter.

Das gönne ich mir: Ich bin ein großer Schalke-Fan. Wenn ich zu den Spielen nach Gelsenkirchen fahre, kostet das mit Sitzplatz, Fahrt und Unterkunft an die 100 Euro. Außerdem bin ich verrückt nach Eulen und kaufe mir ständig Tassen mit Eulen drauf. Ich habe sogar ein Eulen-Tattoo. Das hat 220 Euro gekostet.

Da spare ich: Marburg hat einen Quadratmeterpreis von über zehn Euro – unsere Wohnung ist echt noch billig. Wenn ich schwimmen gehe, dann vor sieben Uhr, da kostet der Eintritt weniger. Und wenn ich mir ein Spiel im Stadion anschauen will, organisiere ich die Fahrten so früh wie möglich, dann gibt es Rabatte bei der Unterkunft und bei den Bahntickets.

Nele Hüpper, 22, studiert Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft im dritten Semester in Marburg

"Ich kriege Bafög"

Das habe ich: Ich bekomme 597 Euro Bafög. Das Kindergeld behalten meine Eltern. Wir sparen es, um damit das Bafög nach dem Studium zurückzuzahlen.

So wohne ich: In einer Zweier-WG mit einem ehemaligen Schulkameraden. Wir wohnen im Stadtteil Olvenstedt, zur Uni brauche ich mit der Straßenbahn 20 Minuten. Der Stadtteil ist nicht so schön, aber die Mieten sind hier noch günstiger als ohnehin in Magdeburg: Wir leben auf 70 Quadratmetern in drei Zimmern mit Balkon, und ich zahle 230 Euro warm.

Das gönne ich mir: Ungefähr einmal im Monat gehe ich auf ein Hip-Hop-Konzert, für unter 15 Euro das Ticket. Im Sommer fahre ich gern auf Festivals, dafür muss man schon mit 200 Euro rechnen. Meine Freundin wohnt in Hannover, dort fahre ich zweimal im Monat mit dem Fernbus hin. In den Ferien gönnen wir uns manchmal schöne Urlaube: Kürzlich waren wir für ein Wellness-Wochenende an der Mecklenburgischen Seenplatte, das hat 150 Euro für jeden gekostet. Das war es mir aber wert.

Da spare ich: Die Miete ist echt günstig. Ich koche, anstatt in die Mensa zu gehen, und bin lieber in Bars als in Clubs mit Eintritt. Im Sommer chille ich mit meinen Freunden einfach im Park, das kostet auch nichts.

Steven Kocadag, 21, studiert Sozialwissenschaften an der Universität Magdeburg im zweiten Semester