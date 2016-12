Auf den zweiten Blick: Klar, Interesse am Fach ist wichtig für die Studienwahl. Aber auch diese Faktoren zählen

Der Wohlfühl-Faktor

Der Studiengang ist spitze, nur leider nervt der Studienort? Damit das nicht passiert, sollte man sich vorher überlegen, in welcher Umgebung man sich wohlfühlt. Braucht man die Großstadt? Oder will man seinen Mitstudenten nicht nur im Seminar, sondern auch im Supermarkt begegnen? Wenn möglich, sollte man vorher hinfahren und die Atmosphäre vor Ort auf sich wirken lassen.

Der Flexi-Faktor

Nach ein paar Semestern umziehen und anderswo weiterstudieren? Das kann schwierig werden, zum Beispiel wenn man einen Reformstudiengang in Medizin gewählt hat oder auf Lehramt studiert. Wer sich den Ortswechsel während des Bachelors offenhalten will, sollte klären, wie kompatibel ein Studiengang mit anderen Studiengängen im selben Fach ist.

Der Gruppen-Faktor

Der eine sitzt mit Hunderten im Hörsaal, der andere diskutiert mit seinem Prof. Wie voll es wird, hängt vom Fach ab (BWL ist stärker besucht als Latinistik), aber auch von der Hochschule. An FHs werden selbst große Fächer wie BWL in überschaubaren Gruppen unterrichtet. Mit wie vielen Mitstudenten man rechnen muss, kann man zum Beispiel über die Fachschaft herausfinden.

Der Alltags-Faktor

Geisteswissenschaftler lesen oft Hunderte Seiten Fachliteratur in der Woche, wer Jura studiert, bekommt es mit einer gewöhnungsbedürftigen Fachsprache zu tun. Medizinstudenten müssen Leichen sezieren, in Chemie steht man stundenlang im Labor. Daher: Vorab mit Studenten reden und realistische Vorstellungen vom Alltag in einem Fach entwickeln.

Bei einigen Fächern macht es einen Unterschied, an welcher Uni man sie studiert – es werden andere Schwerpunkte gesetzt. Zum Beispiel gibt es in Politikwissenschaft an der Uni Regensburg einen Regionalschwerpunkt Osteuropa, an der Uni Mannheim liegt der Fokus auf statistischen Methoden und empirischer Sozialforschung.

Der Reise-Faktor

Das Studienfach kann Einfluss darauf haben, wie viel man später im Job unterwegs ist (oder sein muss) und ob es die Möglichkeit gibt, im Ausland zu arbeiten. Mit einem deutschen Jura-Abschluss zum Beispiel kann man nur unter engen Voraussetzungen in anderen Ländern arbeiten. Ingenieure wiederum sind oft unterwegs, denn Baustellen und Kunden gibt es überall. Häufig leiten sie auch Projekte im Ausland.