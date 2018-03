Keine Oscarverleihung kommt ohne diesen einen Moment aus. Bei den 90. Academy Awards war es ein Moment der Solidarität unter Frauen. In ihrer Dankesrede setzte Preisträgerin Frances McDormand ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung. Die Schauspielerin forderte alle weiblichen Nominierten auf, zusammen mit ihr aufzustehen - und die Männer, sie sich genau anzusehen. "Schaut euch alle um. Denn wir alle haben Geschichten, die erzählt, und Projekte, die finanziert werden wollen!", sagte McDormand, die für den Film Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri mit dem Oscar für die Beste weibliche Hauptrolle geehrt wurde. Ihre Rede schloss sie mit den Worten: "Heute Nacht habe ich zwei Worte für Sie: inclusion rider." Damit spielte die Oscarpreisträgerin auf Vertragsklauseln an, die garantieren, dass an einer Produktion gleichberechtigt Frauen beteiligt, aber auch Minderheiten, Menschen mit Behinderungen oder Homosexuelle im Film vertreten sind. Bereits in seiner Eröffnungsrede hatte Moderator Jimmy Kimmel sexuelle Belästigung und die Benachteiligung von Frauen angeprangert. Die Schauspielerinnen Ashley Judd, Annabella Sciorra und Salma Hayek sprachen sich auf der Bühne für Veränderungen in der Filmbranche aus. Aber erst mit McDormands Rede gewann die Oscarnacht politischen Charakter. #oscars #oscars2018 #oscarstyle #francesmcdormand #acceptancespeech #dankesrede #frauenrechte #gleichberechtigung #diversity #diversität #metoo Fotos: 1) Chris Pizzello/Invision/AP 2) Chris Pizzello/Invision/AP 3) Frederic J. Brown/Reuters 4) Mark Ralston/AFP Photo 5) Mark Ralston/AFP/Getty Images 6) Lucas Jackson/Reuters 7) Lucas Jackson/Reuters 8) Carlo Allegri/Reuters 9) Lucas Jackson/Reuters 10) Mario Anzuoni /Reuters