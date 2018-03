Berlinale Shorts : »The Send-Off« – ein Kurzfilm von Patrick Bresnan und Ivete Lucas

Bling, Bling und tolle Frisuren: In Pahokee im Bundesstaat Florida bereiten sich Highschoolabsolventen auf ihre Abschlussfeier vor. Was bringt ihnen diese Nacht? Die beiden Dokumentarfilmer begleiten den Ort und seine Bewohner in mehreren Filmen. Wir zeigen ihren ersten Film für vier Wochen gemeinsam mit den Berlinale Shorts.