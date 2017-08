Nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl – doch fast die Hälfte der Wähler weiß einer Umfrage zufolge noch nicht, welcher Partei sie am 24. September ihre Stimme geben will. Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung, die das Institut für Demoskopie Allensbach mit der Umfrage beauftragt hatte, ist der Anteil der Unentschlossenen mit 46 Prozent so kurz vor der Wahl so hoch wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren.



Abhilfe könnte der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung schaffen. Das interaktive Tool erspart den Wählern die Lektüre der Wahlprogramme der Parteien und hilft, sich schnell einen Überblick zu verschaffen: Welche Parteien vertreten welche Positionen – und welche decken sich am ehesten mit den eigenen Interessen?



