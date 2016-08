Zehn Dollar am Tag klingen wenig, für Mohammad Jamal bedeuten sie Hoffnung. Mit dem Geld will er seiner Frau und seiner vier Monate alten Tochter ein besseres Leben ermöglichen. Jamal hat seine Familie verlassen und arbeitet in einer Fabrik, die Aluminium recycelt. Die Arbeit ist gefährlich und schwer, er nimmt sie trotzdem auf sich, da er in seiner Heimatstadt viel weniger verdienen würde. Mehr als 40 Millionen Bangladescher müssen mit nur zwei Dollar am Tag auskommen.