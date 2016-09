ZEIT ONLINE: Sie haben gegen den Brexit gestimmt, aber das Votum der britischen Bevölkerung hat Sie nicht überrascht. Warum?

Tony Travers: Weil das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung ausdrückt, wie sehr sich die britische Wirtschaftsstruktur durch die Globalisierung seit dem Zweiten Weltkrieg verändert hat – und wie wenig die Politik bisher in der Lage war, die Bevölkerung auf die Umwälzungen vorzubereiten. Die Politik hat die sozialen Spannungen, die die Globalisierung ausgelöst hat, nicht aufgefangen.



Mit Globalisierung meine ich den Wandel weg von der Schwerindustrie hin zu einer flexiblen, modernen, digitalen Arbeitswelt. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung verliert den Anschluss an diese moderne Arbeitswelt, fühlt sich verloren, politisch ohnmächtig. Daher der Ruf: "Wir wollen unser Land zurück".

ZEIT ONLINE: Warum ist es gerade die Bevölkerung in den Landregionen, die protestiert?

Travers: Es sind nicht nur die Landregionen. Es sind Gebiete zerbrochener, alter Strukturen aus Zeiten der ehemaligen Schwerindustrie, etwa der Kohle, des Stahls, der Werften. Dort haben große Teile der Arbeitsbevölkerung ihren Job verloren. Die neuen Arbeitsplätze hingegen belohnen Wissensvorsprung, werden in Städten geschaffen. Dort profitieren die jungen, flexiblen, gut ausgebildeten Leute. In den veralteten Strukturregionen hingegen hat die Bevölkerung nicht die Ausbilduug und Fachkenntnisse, um in moderne Jobs zu wechseln. Die Entwicklung ist seit 50 Jahren zu beobachten.

ZEIT ONLINE: Das hat aber nichts mit der EU zu tun. Warum soll da der Brexit helfen?

Tony Travers ist Professor, Politikwissenschaftler und Direktor der LSE London, einer Forschungsgruppe an der London School of Economics and Political Science.

Travers: Das tut er nicht. Im Gegenteil. Ich behaupte auch, dass Großbritannien mehr Arbeitsplätze durch die Industrialisierung Chinas verloren hat als durch die EU. Das trifft im Übrigen auch auf andere Regionen veralteter Schwerindustrie in Europa zu. Aber es wird nach Sündenböcken gesucht. Das sind dann die EU und die Einwanderung.



Dabei schafft die – von den Brexit-Befürwortern kritisierte – Einwanderung und Freizügigkeit der Arbeitskräfte Arbeitsplätze. Statistisch entsteht durch jeden Einwanderer, der in ein Land kommt, eine neue Stelle. Aber das will niemand wahrhaben.

ZEIT ONLINE: Warum verliert die Bevölkerung in den alten Strukturregionen den Anschluss? Nie haben so viele Schüler Universitäten besucht. Noch nie wurde so sehr auf Gleichberechtigung geachtet.

Travers: Länder wie Frankreich, vor allem aber Großbritannien, sind extrem zentralisiert. Die Politik hat es über Jahrzehnte versäumt, die Strukturverschiebung hin zu den städtischen Metropolen auszugleichen. Im Gegenteil: Sie wird in den Metropolen gemacht. Sparmaßnahmen treffen wirtschaftlich schwache Regionen härter als die ohnehin prosperierenden Großstädte. Und es fehlt die richtige Ausbildung, es fehlen Lehrstellen. Nicht jeder Jugendliche ist für die Universität geschaffen.



Hinzu kommt ein Gefühl der Ungerechtigkeit: Die Finanzbranche, die uns die Finanzkrise, Rezession und heutige Sparwelle eingebrockt hat, floriert, die Banker, Anwälte, Wirtschaftsprüfer verdienen kräftig. In den Augen der Bevölkerung wurden die Schuldigen von damals nie belangt. Selbst vom Brexit profitieren wieder die Banker, Anwälte und Wirtschaftsberater in den Großstädten. Nicht die Regionen. Das unterminiert das Vertrauen in die Politik.