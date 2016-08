Stellvertretend für mehr als 125.000 Mitkläger hat ein Bündnis mehrerer Nichtregierungsorganisationen gegen das Freihandelsabkommen Ceta die größte Bürgerklage in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts eingereicht. Die Vollmachten, die gut 70 Kartons füllen, waren per Laster nach Karlsruhe gebracht worden. Etwa 200 Unterstützer reichten die Kartons bei der Aktion in einer Menschenkette bis vor das Gerichtsgebäude weiter. Dort wurden sie unter Jubel und Applaus zu dem großen Schriftzug "125.000 gegen Ceta" gestapelt.



Die Massenklage wendet sich in vier Punkten gegen das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada. So sollten etwa europäisch-kanadische Ausschüsse durch Ceta so weitreichende Befugnisse erhalten, dass sie den Vertrag unter Umgehung der Parlamente auslegen und verändern können. Die in dem Abkommen geplanten Investitionsgerichte würden außerdem eine unzulässige Paralleljustiz mit Sonderrechten für kanadische Investoren einrichten.

Die Initiatoren wollen neben der Klage zudem eine einstweilige Anordnung beantragen. Damit soll Deutschland aufgefordert werden, im EU-Handelsministerrat gegen die vorläufige Anwendung von Ceta zu stimmen. Das Abkommen soll im Oktober unterzeichnet und dann noch vor Abschluss der Ratifizierung in den nationalen EU-Parlamenten in Kraft treten.

Das Klage-Bündnis umfasst etwa Vereine Campact und Mehr Demokratie sowie Foodwatch. Die Klage ausgearbeitet hat der Kölner Völkerrechts-Professor Bernhard Kempen. Es ist bereits die fünfte Verfassungsbeschwerde gegen Ceta. Erst am Samstag hatte eine 70 Jahre alte Musiklehrerin aus NRW eine Bürgerklage mit mehr als 68.000 Vollmachten eingereicht. Für den Erfolg der Beschwerde spielt die Zahl der Kläger indes keine Rolle.



Derzeit gibt es in ganz Europa erhebliche Zweifel an der Legitimität der avisisierten Freihandelsabkommen, zu denen nicht nur Ceta, sondern auch TTIP gehört. Die Befürworter beider Vorhaben versprechen sich mehr Wachstum und Beschäftigung auf beiden Seiten des Atlantiks. Dagegen fürchten die Gegner den Abbau von Schutzrechten in Europa und Eingriffe in die autonomen Gesetzgebungsrechte der EU-Staaten. Über TTIP wird seit mehr als drei Jahren verhandelt, ohne dass in den zentralen Punkten bisher gemeinsame Positionen erzielt wurden.