Der Konflikt um die Inseln im Südchinesischen Meer ist durch den Schiedsspruch von Den Haag nicht beigelegt worden. Taiwan ist eher ein Nebenakteur des Konfliktes. Das Land meldet lediglich Ansprüche auf Itu Aba in den Spratly-Inseln an. Für Taiwan ist das Gebiet vor allem wegen des Fischfangs wichtig. Mehrere Boote fahren jeden Tag raus, der Fisch wird auf Märkten in vielen Städten verkauft. Der Fotograf Billy Kwok war mit einem taiwanesischen Fischerboot unterwegs und hat den Arbeitsalltag der Fischer dokumentiert.