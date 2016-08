Unzufrieden ist man in Frankreich schon länger mit den Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Anders als die deutsche Bundesregierung – bislang hält vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unbeirrt an dem Vertrag fest – ist die Regierung in Paris aber entschlossen, die weiteren Gespräche zu stoppen. Im September, so der zuständige Außenhandelsstaatssekretär Matthias Fekl im Radiosender RMC, werde Frankreich die EU-Kommission zum Stopp der Verhandlungen auffordern. "Es gibt keine politische Unterstützung mehr dafür", sagte Fekl. "Ein Stopp ist die wahrscheinlichste Option".



Bereits im Mai hatte Frankreichs Präsident François Hollande mit der Ablehnung des Abkommens gedroht. Sein Land werde "niemals akzeptieren, dass die Grundprinzipien für unsere Landwirtschaft, unsere Kultur, für die Gegenseitigkeit beim Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Frage gestellt werden", hatte der sozialistische Politiker gesagt. Auch Fekl begründete seine Skepsis mit der derzeitigen Einstellung der USA: "Europa schlägt viel vor und bekommt im Gegenzug kaum etwas."

Erst am Sonntag hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die TTIP-Verhandlungen als "de facto gescheitert" bezeichnet – "auch wenn es keiner so richtig zugibt". Auch der SPD-Politiker begründete seine Einschätzung so wie die französische Regierung mit der unnachgiebigen Verhandlungslinie der USA. "Da bewegt sich nichts", sagte Gabriel. "Und den amerikanischen Forderungen dürfen wir uns als Europäer natürlich nicht unterwerfen."

"In Wahrheit ständig Fortschritte"

Dieser deutsch-französische Abgesang auf das Abkommen sorgt in Washington offenbar für Irritationen. "Die Verhandlungen machen in Wahrheit ständige Fortschritte", zitiert der Spiegel einen Sprecher des US-Handelsbeauftragten Michael Froman. "Es liegt in der Natur von Handelsgesprächen, dass nichts vereinbart ist, bis alles vereinbart ist. Insofern ist es nicht im Geringsten überraschend, dass einzelne TTIP-Kapitel noch nicht förmlich beschlossen worden sind."



Seit mehr als drei Jahren verhandeln die US-Regierung und die EU-Kommission über ein umfassendes Freihandelsabkommen, das Handelsbarrieren senken und Normen bei Produkten und Verfahren angleichen soll. Allerdings stocken die Gespräche um das umstrittene Vertragswerk seit längerem, in bislang 14 Gesprächsrunden fand man in den meisten der bis zu 30 Kapitel noch keine gemeinsamen Positionen. Dennoch haben Merkel wie auch US-Präsident Barack Obama wiederholt die Hoffnung geäußert, dass noch in diesem Jahr eine Einigung gelingt. Während Befürworter sich von TTIP mehr Wachstum und Beschäftigung auf beiden Seiten des Atlantiks versprechen, fürchten Kritiker eine Verwässerung hiesiger Umwelt-, Lebensmittel- und sozialer Schutzregeln.

"Nicht das Wohl des Landes im Blick"

Die EU-Kommission machte jedenfalls deutlich, dass über den Fortgang der Verhandlungen zuallererst sie und nicht einzelne europäische Regierungen entscheide. "Die Kugel rollt noch", sagte ein Sprecher der Behörde. Es werde weiter verhandelt. "Wenn die Bedingungen stimmen, ist die Kommission bereit, dieses Abkommen bis Ende des Jahres unter Dach und Fach zu bringen." Die Gespräche kämen in eine entscheidende Phase. Nach wie vor hoffe man auf eine Einigung.

Experten vermuten hinter den Äußerungen führender Politiker in Paris und Berlin ohnehin weniger wirtschaftspolitische Substanz denn parteipolitisch motivierte Wahlkampfmanöver. "Man muss es so hart formulieren: Gabriel hat hier nicht das Wohl des Landes im Blick, sondern Parteipolitik. Das finde ich wirklich unverantwortlich", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Fuchs und steht mit seiner Meinung nicht allein. Da habe "wohl nicht der Bundeswirtschaftsminister gesprochen, sondern der SPD-Vorsitzende, der in TTIP ein Wahlkampfthema erkannt hat", mutmaßt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Und Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer lobt vielmehr die Pro-TTIP-Haltung der Kanzlerin als "richtigen Kurs für den Exportstandort Deutschland".