Frage: Herr Erdland, Umfragen zufolge ist kaum eine Berufsgruppe so unbeliebt wie Versicherungsvertreter. Nur Politiker schneiden noch schlechter ab. Wie wollen Sie das Image der Versicherungsbranche verbessern?

Alexander Erdland: Wir sollten mit den Politikern sprechen, um zu schauen, wie wir gemeinsam an Vertrauen gewinnen können – etwa bei der Reform der Altersvorsorge. Da sind wir auf einem guten Weg.



Frage: Minus mal minus ergibt plus?

Erdland: Ich glaube nicht an das einheitlich schlechte Image der Versicherungsbranche. Wir haben eigene Umfragen, und die zeigen, dass die Kunden mit ihren eigenen Beratern zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind.

Frage: Also sind immer nur die anderen Berater schlecht.

Erdland: Natürlich arbeiten wir stetig daran, unser Image zu verbessern. Es ist ja auch schon einiges geschehen. Wir haben die Beratungsqualität verbessert, wir haben mehr Transparenz geschaffen und wir haben unseren Service verbessert. .

Frage: Viele Menschen sagen: Eine Versicherung ist so lange gut, bis man sie braucht. Dann lässt sie einen im Regen stehen.

Erdland: Das ist Quatsch. Ob eine Versicherung gut ist, zeigt sich doch gerade im Schadensfall. Wir bemühen uns, Schäden schnell und unbürokratisch zu regulieren. Und wir bekommen wirklich sehr wenig Beschwerden, dass die Schadensregulierung nicht klappt. Es ist oft einfach so, dass Menschen unglücklich sind über den Schaden als solchen – vor allem, wenn sie dagegen nicht versichert sind. Deshalb werben wir zum Beispiel dafür, dass Menschen sich besser gegen Naturkatastrophen absichern.

Frage: Viele Hausbesitzer haben keine Versicherung gegen Starkregen, Hagel oder Überschwemmungen, obwohl solche Katastrophen auch in Deutschland zunehmen. Sind Sie für eine Pflichtversicherung?

Erdland: Nein. Mehr als 99 Prozent der Häuser in Deutschland sind problemlos gegen diese Elementarschäden versicherbar. Und knapp 40 Prozent der Hauseigentümer haben inzwischen eine Elementarschadenversicherung. Dieser positive Trend muss über Aufklärung und Risikobewusstein gestärkt werden. Da braucht man keine Versicherungspflicht. Im Gegenteil: Wenn Sie eine Versicherungspflicht einführen würden, verlassen sich alle auf die Versicherung. Das wäre das Ende von Prävention, sowohl bei den Kommunen als auch beim einzelnen Hausbesitzer. Wir sehen das in England. Dort gibt es eine Art Pflichtversicherung, es wurde weiter in Risikogebieten gebaut, und die Schäden und Versicherungsprämien stiegen ins Unermessliche.

Frage: Wie schlimm war das Jahr bislang in Deutschland?

Erdland: Allein die schweren Unwetter Ende Mai und Anfang Juni haben versicherte Schäden von rund 1,2 Milliarden Euro verursacht. Davon entfallen rund 1 Milliarde Euro auf versicherte Häuser, Hausrat, Gewerbe- sowie Industriebetriebe und rund 200 Millionen Euro auf Kfz. Dabei waren die Unwetter Elvira und Friederike sehr regionale Ereignisse, die vor allem den Westen und den Süden heimgesucht haben. Aber auch das spricht nicht für eine Pflichtversicherung. Es ist hier nicht so wie bei der Autohaftpflichtversicherung, die Pflicht ist. Die dient ja nicht dem Autofahrer, sondern schützt das Unfallopfer.

Frage: Werden die Prämien für die Autoversicherung in diesem Jahr steigen?

Erdland: Das hängt von den Unternehmen ab, wir als Verband können dazu nichts sagen. Es ist aber so, dass die Autoversicherung ein sehr wettbewerbsintensiver Markt ist, Preisspielräume sind begrenzt. Viele Verbraucher versuchen zu vergleichen. Meistens zahlt es sich letztlich aus, bei seinem bewährten servicestarken Versicherer zu bleiben.

Frage: Versichern Sie auch selbstfahrende Autos?

Erdland: Ja, wir versichern auch das automatisierte Fahren. Am Schutz durch die Kfz-Haftpflichtversicherung ändert sich grundsätzlich nichts. Sie zahlt schon heute auch dann, wenn die Technik versagt.

Frage: Und was ist, wenn was passiert?

Erdland: Wir entschädigen das Verkehrsopfer – ganz egal, ob ein Mensch oder ein Computer das Unfallauto gesteuert hat. Danach nehmen wir möglicherweise Regress beim Auto- oder Softwarehersteller.

Frage: Wird das Fahren durch das Roboterauto sicherer?

Erdland: Das kann gut sein. Die Assistenzsysteme, die es jetzt schon gibt, haben die Zahl der Unfälle bereits verringert.

Frage: Von wegen Pflicht. Sollte die Betriebsrente Pflicht werden?

Erdland: Die Regierung arbeitet derzeit an einer Reform der Alterssicherung. Bei der betrieblichen Altersversorgung soll es nach jetzigem Stand ein doppeltes Opting-out geben.

Frage: Was heißt das?

Erdland: Der Standard wäre dann: Arbeitgeber bieten eine betriebliche Altersvorsorge grundsätzlich an. Und zwar nicht nur bei neuen Arbeitsverträgen, sondern für alle Beschäftigten. Aber: Der Arbeitgeber kann dazu nicht gezwungen werden. Und der Arbeitnehmer müsste für sich dieses Angebot aktiv abwählen. Ich fände eine solche Regelung gut, ein sanfter Schubs.

Frage: Für Arbeitnehmer mit schlecht bezahlten Jobs lohnt sich die Betriebsrente doch gar nicht, weil sie später mit der Grundsicherung verrechnet wird.