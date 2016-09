Der Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Frank-Jürgen Weise, sieht die Subvention von Löhnen als einen Weg, Flüchtlingen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. "Geflüchtete Menschen bringen am Anfang nicht die Leistung, dass man einen vollen Lohn zahlen kann. Also muss man den subventionieren", sagte Weise, der neben dem Bamf auch die Bundesagentur für Arbeit leitet.

Flüchtlinge dürften nicht unterbezahlt werden, der Mindestlohn müsse eingehalten werden, sagte Weise dem rbb-Inforadio. "Denn der hat nun mal einen großen Konsens in der Gesellschaft." Dies dürfe Deutschland nicht infrage stellen. Anderenfalls entstünde der Eindruck, das Land gebe für geflüchtete Menschen seine Werte auf. "Das würde ich nicht empfehlen."

Weise bekräftigte die Auffassung von Forschern, dass es Zeit brauche, die Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Nur etwa 10 bis 15 Prozent von ihnen fänden innerhalb von einem Jahr einen Job. Bei den meisten anderen werde es deutlich länger dauern.



Viele Flüchtlinge haben nicht die ausreichende Qualifizierung, um direkt in den Arbeitsmarkt einzusteigen. 36 Prozent haben in ihrer Heimat ein Gymnasium oder eine Hochschule besucht, errechnete ein Team um den Bamberger Migrationsökonomen Herbert Brücker. Unter Flüchtlingen, die gute Chancen haben, in Deutschland zu bleiben, sind es demnach sogar 46 Prozent. Auf der anderen Seite haben etwa 30 Prozent gar keine Schule oder nur eine Grundschule besucht. Die Mitte des Qualifikationsspektrums ist dagegen dünn besetzt.



Arbeiten dürfen Asylbewerber ohnehin nicht sofort nach ihrer Ankunft. Ausbildungen und Schulbesuch sind dagegen möglich beziehungsweise verpflichtend.



Eine Antwort auf den Fachkräftebedarf sei die Zuwanderung nicht, sagte Weise. Langfristig werde die Gesellschaft aber von den Flüchtlingen profitieren. "Die Rendite für die Gesellschaft, die kommt. Aber das dauert vielleicht eine Generation."