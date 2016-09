Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist kräftig gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im September 2,608 Millionen Erwerbslose und damit 77.000 weniger als im August und 100.000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent zurück.

Laut BA ist dies die niedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland seit März 1991 und verdankt sich auch der "einsetzenden Herbstbelebung": Absolventen finden oft erst nach den Sommerferien eine feste Stelle, viele Unternehmen stellen erst nach Ende der Sommer- und damit bei vielen üblichen Werksferien neue Mitarbeiter ein.



"Der Arbeitsmarkt hat sich insgesamt weiter gut entwickelt", sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise, fügte aber mit Bedauern hinzu, dass sich "der Beschäftigungszuwachs in den letzten beiden Monaten nicht fortgesetzt" habe. Unter Herausrechnung der Saisoneffekte sei die Erwerbslosenzahl nämlich um 1.000 gestiegen. Im Westen nahm sie zwar zu, im Osten ging sie dafür zurück.



Dennoch haben Jobsucher derzeit beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Deutsche Firmen haben nach Angaben der BA so viele freie Stellen gehabt wie selten zuvor. Sie berief sich dabei auf aktuelle Stellenmeldungen. Demnach waren im September 687.000 Stellen bei der BA gemeldet – 87.000 mehr als vor einem Jahr. "Die Kräftenachfrage hat damit auch über die Ferienmonate nicht an Schwung verloren", hieß es dazu von der Behörde.

Die Integration von Flüchtlingen in die Arbeitsmärkte bleibt derweil schwierig, wie eine Studie des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz ergab, über die DIE ZEIT berichtet. Bislang sei kein Land in Europa so erfolgreich, dass es als mustergültig gelten könnte, heißt es in der Untersuchung. Demnach ist nur etwa ein Viertel der Flüchtlinge in Schweden, das mit mehrjährigen Integrations- und Sprachkursen als Vorreiter gilt, drei Jahre nach ihrer Ankunft erwerbstätig. In Deutschland seien es etwa 30 Prozent – allerdings ohne vergleichbare Förderprogramme.