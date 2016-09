Internationale Welthandelspolitik galt in der politischen Hemisphäre in den vergangenen Jahren als Nischenthema. Und auch als Thema, bei dem man am besten nicht über Details redet. Oder darüber, was die verschiedenen Abkommen wirklich nach sich ziehen. Debatten darüber galten als zu sperrig, zu kompliziert und waren vermutlich auch gar nicht willkommen. Vielleicht fanden sie auch deshalb nicht statt, weil außer wenigen Fachleuten sowieso niemand den Durchblick hatte.

Das war vor allem für die Sozialdemokratie bedauerlich. Denn mit Willy Brandt hatte die SPD den seinerzeit wohl prominentesten Vorkämpfer eines fairen Welthandels in ihren Reihen. Im sogenannten Brandt-Report skizzierte er einst für die Vereinten Nationen die Vision einer Partnerschaft der Staaten des globalen Nordens wie Südens auf Augenhöhe. Diesem Ziel fühlen wir Jusos uns auch heute verpflichtet: Wir fordern ernsthafte Bemühungen für einen fairen Welthandel in Form eines multilateralen Abkommens, welches nicht nur auf den reinen Abbau von Handelshemmnissen zielt, sondern einen umfänglichen und positiven Regulationsbegriff propagiert: Umwelt- und Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte, Entwicklungszusammenarbeit und demokratische Handelsstrukturen gehören deshalb auf die Agenda.

Nicht in Hinterzimmern, an Stammtischen wird diskutiert

Spätestens mit den Großdemonstrationen – im vergangenen Herbst trugen 250.000 Menschen ihre Kritik an TTIP und Ceta auf die Straße – ist die Diskussion um die Ausrichtung der Handelspolitik ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Freihandel ist jetzt ein Thema, das breit diskutiert und kritisch begleitet wird. Handelsabkommen werden nicht mehr in Hinterzimmern, sondern an Stammtischen, auf der Straße, in Betrieben und bei Familienfeiern diskutiert. Möglich gemacht haben das eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, die Gewerkschaften und linke Parteien.

Johanna Ueckermann Die Autorin ist seit Dezember 2013 Bundesvorsitzende der Jusos.

Es ist ein Erfolg, dass wir bei Handelsabkommen inzwischen über Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über Verbraucherschutz sowie demokratische Prinzipien reden und die Handelspolitik nicht mehr nur unter neoliberalen Vorzeichen wie Investorenschutz, Privatisierung und Deregulierung diskutiert wird.

Ceta ist fortschrittlicher als andere Handelsabkommen

Auch die SPD hat sich zu diesen Debatten positioniert. Auf dem Parteikonvent 2014 hat sie rote Linien gezogen, die unsere Mindestanforderungen an moderne Handelsabkommen sind. Am 19. September steht nun auf einem Parteikonvent die Entscheidung darüber an, ob Ceta diesen Kriterien gerecht wird, ob die SPD grünes Licht für Ceta geben kann. Für uns Jusos ist klar: Die roten Linien sind überschritten.

Auch wenn Ceta um einiges fortschrittlicher ist als bisherige Handelsabkommen, so gilt leider auch hier: Handels- und Investitionsinteressen von Konzernen stehen über den Interessen der Bürgerinnen und Bürger und über unserem Gemeinwohl.

So haben wir als SPD festgehalten, dass wir die öffentliche Daseinsvorsorge durch den Positivlistenansatz schützen wollen. Alles, was nicht eindeutig auf dieser Liste aufgeführt ist, darf nicht liberalisiert werden. Wir wollen damit verhindern, dass Gewinninteressen von Unternehmen im Vordergrund stehen, während die Versorgungssicherheit von Bürgerinnen und Bürgern ins Hintertreffen gerät. Der Ceta-Vertragsentwurf enthält dennoch weiterhin einen Negativlistenansatz. Das bedeutet, was nicht auf dieser Liste genannt wird, darf liberalisiert werden. Eine Negativliste hat also zur Folge, dass die Liberalisierung und Öffnung von Märkten zum Standard wird. Möchte man Ausnahmen machen, müssen diese gerechtfertigt werden. Der Liberalisierungsdruck wird somit wesentlich erhöht. Eine komplette Herausnahme von öffentlichen Dienstleistungen wäre deshalb enorm wichtig, ist jedoch bei Ceta nicht gegeben.