Irland geht juristisch gegen die Entscheidung der EU-Kommission gegen Apple vor, wonach der Konzern in dem Land 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Die Entscheidung wurde nach einer halbstündigen Kabinettssitzung mitgeteilt, berichtet der TV-Sender RTÉ. Zuvor hatte es in der Regierung Uneinigkeit über das weitere Vorgehen gegeben, die in der Diskussion offenbar ausgeräumt werden konnte. Nun muss sich der Europäische Gerichtshof mit dem Fall befassen.



Die EU-Kommission hatte eine umstrittene Steuervereinbarung zwischen der irischen Regierung und dem US-Technologiekonzern untersagt und gefordert, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager warf dem Unternehmen vor, im Jahr 2014 auf seine in Europa erzielten und in Irland gebündelten Gewinne nur 0,005 Prozent Steuern gezahlt zu haben.



Apple hatte die Entscheidung kritisiert. "Ich weiß nicht, wo sie diese Zahl her haben", sagte CEO Cook dazu. Apple habe 400 Millionen Dollar Steuern bezahlt. Damit sei man "der größte Steuerzahler in Irland in diesem Jahr".

Kritik war auch von der US-Regierung gekommen. Der Schritt könne zu einem Steuertransfer von den USA nach Europa führen, hatte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, gesagt. Wenn Apple in Irland nun 13 Milliarden Euro nachzahlen müsse, könne das Unternehmen diese Zahlung möglicherweise von der Steuerlast in den USA absetzen.