Vor einem Jahr meldete eine deutsche Stadt nach der anderen, dass sie überfordert ist. Mehr und mehr Flüchtlinge wurden den Kommunen zugewiesen, die Verwaltungen wussten nicht, wie sie Schlafplätze bereitstellen sollten. Die Bürgermeister wandten sich an Hilfsorganisationen und Hotels auf der Suche nach Hilfe. Und die Hilfe kam. Aber woher eigentlich?

Der Markt für Flüchtlingsunterbringung hat sich schon vor der akuten Situation im vergangenen Jahr in vier Segmente aufgeteilt: Erstens gibt es die Hilfsorganisationen, unter ihnen ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) der größte Anbieter. Zweitens haben eine Reihe von Hoteliers ihre Betriebe umgewidmet und unterhalten in ihren Räumen nun ein Flüchtlingsheim. Drittens gibt es private Betreiber, der größte heißt European Homecare. Viertens sind es die Städte selbst, die Unterkünfte betreiben.

Große Städte haben über die Monate verschiedene Erfahrungen mit den Betreibern ihrer Unterkünfte gemacht. Kaum jemand will schlecht über die Kooperationspartner sprechen, aber ein mit Flüchtlingsarbeit befasster Stadtangestellter sagt: "Es kommt darauf an, dass sich ein Betreiber nicht überschätzt." Denn das ist es, was die Kommunen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise am meisten brauchten: Verlässlichkeit.

5.000 zusätzliche Mitarbeiter

Viele fanden diese Verlässlichkeit beim DRK. "Wir sind mit Abstand der größte Akteur in diesem Markt", sagt der Sprecher des Verbandes. Etwa 140.000 Menschen brachte die Hilfsorganisation zwischenzeitig unter, an 490 Orten in ganz Deutschland. Das große Plus des DRK: Es ist auf Katastrophenfälle und Evakuierungen vorbereitet, vieles überschneidet sich mit dem Flüchtlingsgeschäft. Was das DRK sonst vor allem nach Überflutungen oder Erdbeben aufbaut, lieferte es nun in deutsche Städte.



Dabei half auch die internationale Vernetzung. Rotkreuz-Organisationen aus den USA und Kanada spendeten Toiletten und Duschcontainer. Die Flüchtlingsaufgaben ließen das DRK merklich anwachsen: 5.000 zusätzliche Mitarbeiter wurden vorübergehend eingestellt. Eine große Zahl, die man aber ins Verhältnis setzen muss zu den über 150.000 Hauptamtlichen, die für die unterschiedlichen DRK-Verbände arbeiten. In Sachsen brachte das DRK zwischenzeitig 90 Prozent aller Flüchtlinge unter.

Schwer zu überschauen ist, wie viele Hotels mit Flüchtlingen belegt wurden. Große Städte setzen auf einen Mix aus unterschiedlichen Unterbringungen, Hotels wurden dann herangezogen, wenn es geeignete gab. Das Belegen von regulären Hotelbetten war dabei wohl die Ausnahme. Häufiger kam es vor, dass Besitzer von schlecht laufenden Hotels ihre Betriebe umwidmeten und selbst in das Flüchtlingsgeschäft einstiegen. "In der Regel handelte es sich dabei um zuvor leerstehende Hotelimmobilien oder um Saisonbetriebe", heißt es beim Branchenverband Dehoga.

Eine solche Umwidmung nahm auch die Familie Korte vor, allerdings schon vor über 20 Jahren. Damals besaß die Familie Hotels in Nordhessen und öffnete sie für Spätaussiedler aus dem Osten. Daraus entstand die Firma European Homecare, der größte private Anbieter für Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Ende 2014 hatte das Unternehmen 7.600 Asylbewerber untergebracht. Im Herbst des letzten Jahres meldeten sich in der Not Hunderte Städte bei European Homecare. Zwischenzeitig versorgte das Unternehmen 20.000 Menschen, hatte sich also fast verdreifacht. Andere Betreiber heißen etwa Albatros, Tamaja oder Human Care. Manche kommen aus dem Tourismus, andere sind soziale Dienstleister.