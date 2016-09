Vor den angekündigten Großdemonstrationen gegen die Freihandelsabkommen Ceta und TTIP haben sowohl Vertreter der EU als auch Kanadas ihre Zustimmung zu einem Freihandelsabkommen bekräftigt. Deutschland und Kanada wollen die Kritik an Ceta mit Klarstellungen zu umstrittenen Punkten entkräften. Kanada sei zu solchen "Klärungen" bereit, um Skeptiker vom Nutzen von Ceta zu überzeugen, sagte die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in Montreal.



"Die Dinge, die jetzt noch von den kanadischen und deutschen Gewerkschaften angemahnt werden, die werden wir auch noch lösen können", sagte der SPD-Chef. Freeland betonte allerdings, dass es nur um Klarstellungen von Details gehe und "nicht um eine Neuverhandlung des Ceta-Abkommens".

Die kanadische Zusage könnte dennoch die innerparteilichen Auseinandersetzungen in der SPD über Ceta entschärfen. Am Montag stimmt die Partei auf einem Konvent in Wolfsburg über Ceta ab. Gabriel hat in der Parteispitze zwar Rückendeckung für eine Zustimmung zu dem Abkommen bekommen. An der Parteibasis gibt es jedoch noch große Vorbehalte.



Zeit Online Karten Reuters/Mark Blinch TTIP und Ceta: Der Streit Axel Schmidt/Getty Images Was war da los? Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Protest! Bis zu 250.000 Menschen gingen im Herbst 2015 in Berlin gegen die geplanten Handelsabkommen TTIP und Ceta auf die Straße. Aber warum? Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Worum geht's? TTIP und Ceta – Was steckt dahinter? TTIP Das Abkommen mit den USA Ceta Das Abkommen mit Kanada Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte TTIP Das Abkommen mit den USA EU und US-Regierung verhandeln über die Transatlantic Trade and Investment Partnership. Zwischen beiden gibt es große Differenzen. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Vorsorgeprinzip Die EU sorgt vor In der Europäischen Union soll das sogenannte Vorsorgeprinzip sicherstellen, dass Umwelt, Menschen, Tiere und Pflanzen geschützt sind. Dazu müssen Produzenten beweisen, dass ihre gehandelten Produkte unbedenklich sind, bevor sie sie auf den Markt bringen. Dieses Prinzip widerspricht dem der USA und Kanada. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Alternativen zur Plastiktüte Jute, Baumwolle, Papier – Welcher Einkaufsbeutel ist am besten für die Umwelt?

Karten Panama Papers – Briefkastenfirma In wenigen Schritten zur Briefkastenfirma

Auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat die geplanten Handelsabkommen mit den USA und Kanada gegen massive Kritik verteidigt. In der Debatte gebe es "viele Missverständnisse, Schauermärchen und Lügen", sagte Malmström der Bild. "Unsere Demokratie wird selbstverständlich nicht ausgehöhlt, wie manche zu glauben scheinen", sagte sie. Auch seien die Verhandlungen nicht undurchsichtig."Es abzulehnen, wäre ein schreckliches Signal an die Welt."

"Für einen gerechten Welthandel"

Zu Protestkundgebungen gegen die beiden Abkommen TTIP und Ceta werden heute Zehntausende Menschen erwartet. Zahlreiche Organisationen haben zu den Großdemonstrationen in Berlin und sechs weiteren deutschen Städten aufgerufen. Die Kundgebung "CETA und TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel" wird unter anderem von Verbraucher- und Umweltverbänden, Gewerkschaften und Kirchen, den Netzwerken Attac und Campact, Grünen und Linkspartei sowie vom Deutschen Kulturrat unterstützt.

Bei der größten Demonstration rechnen die Veranstalter in Berlin mit etwa 80.000 Menschen. Aber auch in Köln, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart sollen mehrere Zehntausend Menschen zusammenkommen. SPD-Vorstandsmitglied Jan Stöß und weitere SPD-Politiker wollen sich beteiligen.

Verfassungsbeschwerde - 125.000 Bürger klagen gegen Freihandelsabkommen Ceta Bürgerinitiativen haben Unterschriften der Ceta-Gegner vor das Bundesverfassungsgericht gebracht. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada verstoße gegen das Grundgesetz, so die Begründung.

"Gabriels große Illusionsshow"

Widerstand gegen Ceta kündigte erneut Juso-Chefin Johanna Uekermann an: "Kein Sozialdemokrat kann dafür die Hand heben", sagte sie der Berliner taz.die tageszeitung.

Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer warf Gabriel ein falsches Spiel vor. "Erst mal unterschreiben und dann eventuell nachbessern. Das ist unredlich", sagte er dem Berliner Tagesspiegel. Ceta sei "ein gefährliches Abkommen", das hart erkämpfte Standards bedrohe und Konzernen mittels Schiedsgerichten Klageprivilegien schenke, erklärte auch Grünen-Parteichefin Simone Peter.

Von "Gabriels großer Illusionsshow" sprach in Berlin der Linken-Fraktionsvize Klaus Ernst. Insbesondere der bei Ceta geplante Investorenschutz bleibe "hochproblematisch". Auch die Organisation Foodwatch warf dem SPD-Chef ein "unseriöses Vorgehen" vor, zumal der Inhalt der in Aussicht gestellten Klarstellungen völlig unklar sei.