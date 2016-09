Ein trüber Sommermorgen in Essen. Die braunen Fensterreihen des Ruhr-Turms, ehemals Hauptsitz der Ruhrgas AG, haben kein Licht zum Glitzern. Das Foyer ist so groß wie drei Schulturnhallen, in denen sich wenige Menschen verlieren. Am Empfangstresen warten drei Damen auf Besucher.



"Guten Tag, ich möchte zur Thurn und Taxis AG."

"Ja, die sitzt hier", sagt eine der Damen und greift zum Hörer. Meldet der Firma den Gast.

"Schön, ich möchte zu Herrn Klingenberg."

Die Empfangsdame gibt die Rückfrage weiter, wen aus der Familie man denn sprechen möchte. Der Besucher werde abgeholt. Einige Minuten später tritt eine junge Frau aus dem Lift. Aber nicht, um den Besucher hinauf zu geleiten zur Thurn und Taxis AG. Nein, sie erklärt: Die Firma gebe es hier nicht. Sie selbst arbeite für die Firma Aurum Ventures. Und von der Familie Klingenberg sei niemand zu sprechen.

Das ist die Methode von Gisbert Klingenberg: sich zu verstecken, hinter anderen Firmen, hinter Adelstiteln.



Gisbert Klingenberg, geboren 1953 in Lüdinghausen, Sohn eines Bergmanns. Der gelernte Maler und Lackierer macht sich Ende der 1970er zum ersten Mal selbstständig, sein Malereiunternehmen gerät aber schnell in Schieflage. Fortan steuert er seine Unternehmen aus dem Hintergrund, weil mit seinem Namen zu viele Fehlschläge und Schulden verbunden sind.

Nachzulesen ist die Betrügerbiografie von Klingenberg im Urteil des Landgerichts Dortmund vom 15. Februar 2011. Zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt ihn das Gericht wegen Betrugs in zehn Fällen, sowie wegen Urkundenfälschung. Zwei Mal gaukelte er Opfern vor, eine Bankfinanzierung für Immobiliengeschäfte vermitteln zu können. Tatsächlich strich er jedoch einfach den Vorschuss auf die vereinbarte Provision ein, ohne je die versprochene Finanzierung zu besorgen. Einmal versprach er Geschäftsleuten aus Kasachstan, ihnen über 200 Tonnen Waschpulver zu liefern. Kassierte den vereinbarten Kaufpreis in Höhe von etwa 130.000 Euro, lieferte aber nur einen kleinen Teil der Ware. Als Klingenberg wieder einmal das Startkapital für eine seiner zahlreichen Firmengründungen nicht hatte, besorgte er zusammen mit weiteren Tätern das Geld über Konsumentenkredite im Namen seiner damaligen Lebensgefährtin. Die nötigen Bonitätsunterlagen fälschten die Betrüger.

Lug und Trug statt Thurn und Taxis

Der ganz große Wurf ist Klingenberg dabei offenbar nie gelungen. Die Schadenssummen, die er laut dem Urteil angerichtet hat, bewegen sich normalerweise im fünfstelligen Bereich. Die Haftstrafe – abzüglich einer früheren Haftstrafe müsste Klingenberg noch zwei Jahre absitzen – ist nie vollstreckt worden. Mit ärztlichen Attesten erreicht er, dass ihm die Staatsanwaltschaft mehrmals Strafaufschub gewährt. Aber trotz angeblicher Krankheit gibt Klingenberg keine Ruhe. Im Gegenteil – er versucht nun, die Bühne der richtig großen Geschäfte zu betreten. Und tut sich mit einem wohlklingenden Namen zusammen: Er agiert nun im Namen einer Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG mit Sitz in der Schweiz.

Thurn und Taxis – wer kennt den Namen nicht? Das in Regensburg ansässige Adelsgeschlecht gründete einst das erste europäische Postnetz und wird seitdem mit sagenhaftem Reichtum verbunden. Mit Karl Friedrich Prinz von Thurn und Taxis will die Familie jedoch nichts zu tun haben. Man habe keinen Kontakt, sagt das Stammhaus in Regensburg auf Anfrage. Die genaue Beziehung zwischen Prinz Karl und dem Betrüger ist nicht klar. Doch in E-mails bezeichnet sich Klingenberg schon einmal als "Chairman of the Board of Management" oder als "Transaction Director" einer weiteren Firma mit dem Namen Prinz Karl von Thurn und Taxis.

Und der alte, mit Adel und Reichtum verbundene Name wirkt auf potenzielle Geschäftspartner: Als seien sie benebelt, lassen einige von ihnen jede Vorsicht fahren und vertrauen Klingenberg. Er ist ja nun nicht irgendwer. Sondern Repräsentant eines namhaften Geschlechtes. Und sie unterzeichnen Verträge, die sie bei nüchterner Prüfung vielleicht nicht unterzeichnet hätten. Zu den Nebelkerzen, die Klingenberg einsetzt, gehören offenbar auch die Firmen Aurum Ventures and German Petrol AG. Auf den Webseiten der Firmen gibt es zahlreiche Verweise aufeinander. Einer aus der Familie Klingenberg posiert auf der Webseite der Aurum Ventures mit dem Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton.