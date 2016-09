Die Commerzbank will einem Berichtzufolge in den kommenden Jahren 9.000 Stellen streichen. Der Stellenabbau sei Teil einer neuen Strategie von Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise. Damit fiele fast jede fünfte der gut 50.000 Stellen bei Deutschlands zweitgrößter Bank weg. Die Commerzbank äußerte sich nicht zu der Meldung.

Laut Handelsblatt würde Zielkes Umbau der Bank bis 2020 andauern und bis zu einer Milliarde Euro kosten, die über mehrere Jahre verteilt würden. Ob betriebsbedingte Kündigungen nötig seien, sei unklar. Teil der Strategie sei auch, dass die Dividende für das laufende Jahr gestrichen werden. Für das vergangene Jahr hatte die Bank erstmals nach sieben Jahren 20 Cent je Aktie gezahlt. So viel sollten es eigentlich auch in diesem Jahr werden.

Noch hat der Aufsichtsrat der Bank dem Bericht zufolge die neuen Pläne von Zielke nicht abgesegnet. Der Vorstandschef wolle seine Pläne am Freitag öffentlich machen, danach könne der Aufsichtsrat darüber beraten.

Das Konzept, das in den vergangenen Monaten mit Hilfe der Unternehmensberater von McKinsey erarbeitet wurde, war am Wochenende an die Mitglieder des Gremiums verschickt worden. "Der Stellenabbau fällt deutlich größer aus, als zu erwarten war", sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Arbeitnehmervertreter kündigten bereits Widerstand an.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten verschiedene Medien über geplante massive Stellenstreichungen bei der Commerzbank berichtet, niemand hatte aber von 9.000 Jobs gesprochen. Das amerikanische Wall Street Journal schrieb beispielsweise von 5.000 Stellen, die gestrichen würden.

Die Mittelstandsbank soll aufgespalten werden

Vorstandschef Zielke setzt bei seiner Strategie neben Einsparungen auch auf Investitionen in Digitalisierung und Wachstum der Erträge. Dabei sollen dem Handelsblatt zufolge die Ressorts der Bank auf zwei Säulen stehen: eine Sparte für Firmenkunden und eine für Privatkunden. Die Mittelstandsbank, die lange Zeit ein Aushängeschild der Commerzbank darstellte, würde demnach aufgespalten. Zudem wolle sich die Bank zum Teil aus dem Aktiengeschäft zurückziehen.

Im August hatte die Commerzbank bekanntgegeben, dass sie in diesem Jahr mit einem Gewinnrückgang rechne. Für das erste Quartal musste das Unternehmen eine Halbierung des Gewinns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vermelden, im zweiten Quartal schrumpfte der Gewinn um mehr als ein Drittel.



Zielke sagte zu den Entwicklungen Anfang September: "Ein 'Weiter so' ist in diesem Umfeld keine Option." Die Bank wolle den Wandel selbst gestalten. Doch ohne Wachstum werde er nicht gelingen.