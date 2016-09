Findet der Verfall des Ölpreises nun ein Ende? Die wichtigsten Erdölförderländer haben sich auf eine Produktionsobergrenze geeinigt - zum ersten Mal seit acht Jahren. Laut der Übereinkunft soll die weltweite Rohöl-Fördermenge auf 32,5 Millionen Barrel pro Tag begrenzt werden, wie der Präsident der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), Mohammed Bin Saleh Al-Sada, nach stundenlangen Verhandlungen in Algeriens Hauptstadt Algier sagte. Das entpsricht einer Drosselung um mindestens 750.000 Barrel am Tag.

"Das war ein sehr langes, aber historischen Treffen", sagte Saleh Al-Sada, der auch Energieminister von Katar ist. Sein algerischer Amtskollege Noureddine Boutarfaa sagte, die Entscheidung sei "einstimmig und ohne Vorbehalte" gefallen. Um welche Menge jedes einzelne Land seine Produktion zurückfahren wird, soll auf dem nächsten Opec-Gipfel am 30. November in Wien festgelegt werden.

Die Ölförderung der Opec-Länder macht etwa 40 Prozent des weltweiten Angebots an Rohöl aus. Seit zwei Jahren haben sie mit sehr niedrigen Ölpreisen zu kämpfen. Dennoch war allgemein erwartet worden, dass sich die Länder nicht auf ein gemeinsames Vorgehen würden einigen können.

Unmittelbar nach Verkündung des Deals stieg der Ölpreis an. So legte der Preis für ein Fass der Sorte Light Sweet Crudein New York um 2,38 Dollar auf 47,05 Dollar zu.