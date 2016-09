Das Geld ist nur ein paar Klicks entfernt. Das wissen die vier Gründer von Tollabox aus Erfahrung. Ihre Geschäftsidee: Kisten mit Kinderspielzeug und Bastelanleitungen, die Eltern im Abo bestellen. Kunden fanden sie dafür schnell. Dennoch brauchten die Tollabox-Macher vor drei Jahren Geld, um zu wachsen. Die vier meldeten sich auf einer Internetplattform an, die Gründer mit Kleinanlegern zusammenbringt. Gerade einmal 36 Stunden dauerte es, da hatten sie 300.000 Euro bei Sparern eingesammelt. Zwei Mal erhöhten sie das Finanzierungsziel, zwei Mal gingen die Anleger mit. Insgesamt investierten Kleinsparer so 600.000 Euro bei ihnen. Doch an dieser Stelle endet die Erfolgsgeschichte. Ihr Geld sehen die Anleger nicht wieder, die Gründer mussten Insolvenz anmelden.

Das Risiko für die Anleger ist groß

Das ist die Kehrseite des Start-up-Booms. Eine Seite, die Politiker gerne übersehen, wenn sie die wachsende Gründerszene in Berlin loben: So viel man mit diesen jungen, aufstrebenden Firmen verdienen kann, so viel mehr Geld kann man mit ihnen verbrennen. Selbst dann, wenn die Geschäftsidee super klingt, das Team motiviert ist: Vor einer Pleite ist keiner gefeit – weder Gründer noch Anleger. Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust, daraus macht keiner einen Hehl. Doch wenn das Risiko, alles zu verlieren, so groß ist, sollten Kleinanleger es überhaupt wagen? Sollten Sparer Firmen in einer Phase Geld leihen, in der selbst Banken meist abwinken? Es sind Fragen, die längst nicht nur Verbraucherschützer umtreiben. Auch manch ein Gründer hat inzwischen Zweifel an der Finanzierung aus der Crowd.

Waren es anfangs nur Großinvestoren, die Start-ups ihr Geld liehen, können sich seit gut fünf Jahren auch Kleinsparer an ihnen beteiligen. Sie geben Geld für die Entwicklung und bekommen dafür als Erste das fertige Produkt – das nennt sich dann Crowdfunding. Oder sie geben Geld für Gründer mit der Chance, die Summe nach ein paar Jahren vervielfacht zurückzubekommen – so funktioniert Crowdinvesting. Die Idee: Viele Menschen investieren zusammen in eine Firma, teilen sich Risiko und Erfolg. Doch so euphorisch Anleger wie Gründer zunächst waren, so groß ist inzwischen die Enttäuschung.

Geht das Geschäftsmodell nicht auf, ist das Geld weg

Dabei hat alles so vielversprechend begonnen. Auch bei Tollabox. In jeder ihrer Kisten sollte etwas zum Basteln stecken, zum Lesen und Hören. Dazu gab es weitere Tipps, wie man Kinder pädagogisch sinnvoll beschäftigen kann. Bei den Eltern kam das gut an, nach wenigen Monaten hatten bereits 2.500 Kunden die Tollabox abonniert. Das Problem war nur: Auch wenn die Eltern von den Spielzeugkisten begeistert waren, wollten sie nicht ständig eine neue zugeschickt bekommen. Nach acht Monaten kündigten die meisten ihr Abo – damit sich das Geschäftsmodell trägt, hätten sie jedoch elf Monate oder länger dabeibleiben müssen. Als dann auch noch ein Großinvestor absprang, war das Start-up zahlungsunfähig. "Unser Geschäftsmodell hat sich schlechter entwickelt, als wir das geplant hatten", sagt Gründer Tobias Zumbült heute.

Dabei ist Tollabox nur ein Beispiel von vielen Start-ups, die Geld bei der Crowd eingesammelt haben und dann scheiterten. Auch die Berliner Yogastudiokette Unyte Yoga hat Geld bei Schwarminvestoren geliehen und später Insolvenz angemeldet. Ebenso wenig ist etwas aus der Idee von Vibewrite geworden, einen Stift zu verkaufen, mit dem Handgeschriebenes digitalisiert werden kann. Berater Peter Barkow stuft bereits jedes zehnte Unternehmen, das Geld bei der Crowd eingesammelt hat, als Problemfall ein: Das heißt, es ist in die Insolvenz gegangen oder steht kurz davor. Die Ausbeute der Anleger ist entsprechend mau. Während seit 2013 nur eine Million Euro ausgeschüttet worden sind, haben die Kleininvestoren zehn Millionen Euro verloren.

Manche sehen Parallelen zum Neuen Markt

Großinvestoren wie Hendrik Brandis fühlen sich deshalb bereits an den Neuen Markt erinnert. Auch damals, Ende der neunziger Jahre, haben Kleinsparer ihr Geld in junge Firmen gesteckt und vom großen Gewinn geträumt. Doch statt den Jackpot zu knacken, haben sie nach dem Platzen der Dotcom-Blase viel Geld verloren. "Wie damals wollen Kleinanleger auch heute wieder mitspielen, ohne dass die meisten von ihnen beurteilen können, in was sie da eigentlich investieren", sagt Brandis, Partner beim Berliner Wagniskapitalgeber Earlybird. Auch er legt sein Geld in Start-ups an – doch anders als die Kleinanleger dreht er bei den Firmen jeden Stein um, bevor er investiert. Drei bis sechs Monate prüfen seine Mitarbeiter die Zahlen, holen Referenzen ein, analysieren den Markt. Einen so tiefen Einblick können Kleinanleger gar nicht bekommen. Das Risiko sei für sie deshalb viel zu groß, meint Brandis. Zumal es nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal sei, wenn eine Firma sich Geld bei Kleinanlegern leiht. Im Gegenteil. "Oft ist das eine Verzweiflungstat."

Die Plattformen, die Kleinanleger und Start-ups zusammenbringen, sehen das naturgemäß anders. So heißt es beim Schwarmfinanzierer Companisto, jeden Monat würden sich bei ihnen bis zu 100 Firmen bewerben. Doch nur knapp ein Prozent von ihnen werde angenommen, so gründlich würden die Unternehmen im Vorfeld geprüft.

Anleger wollen am Start-up-Boom teilhaben

Anleger wie Jörg Diehl vertrauen darauf. Der 49-Jährige aus Frankfurt am Main schätzt es, sich über die Crowd auch als Kleinsparer an Start-ups beteiligen zu können. Im Hauptberuf ist Diehl Flugbegleiter, in seiner freien Zeit durchforstet er die Geschäftspläne junger Gründer. 250 und 1.000 Euro steckt er per Crowd in eine Firma, an 60 Unternehmen hat er sich bereits beteiligt. Gewinne und Verluste halten sich derzeit bei ihm die Waage, sagt er. Auf den großen Erfolg wartet Diehl zwar noch, doch er ist guter Dinge. Schließlich zahlen Start-ups nach Plan ihre Crowdinvestoren erst nach vier bis fünf Jahren aus.