Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat über die Zulassung einer EU-Bürgerinitiative gegen das geplante Freihandelsabkommen mit den USA beraten. Die Richter verhandelten über eine Klage von Gegnern des Abkommens, die sich dagegen wehren, dass die EU-Kommission ihrer Bürgerinitiative Stop TTIP 2014 die offizielle Registrierung verweigerte.



Die Bürgerinitiative will die EU-Kommission dazu bringen, die vor allem unter Verbraucherschützern umstrittenen TTIP-Verhandlungen abzubrechen und das Abkommen Ceta mit Kanada nicht zu unterzeichnen. Die Kommission ließ die Bürgerinitiative aber nicht zu. Sie begründete dies damit, dass die Initiative den rechtlichen Rahmen der vorgesehenen Bürgerbeteiligung sprenge.

Die Richter hörten zunächst die Kläger und die EU-Kommission an. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. Die mündliche Verhandlung liegt in der heißen Phase der Verhandlungen über TTIP und kurz vor der geplanten Unterzeichnung von Ceta. Zuletzt hatte es aber auch innerhalb der Bundesregierung starke Skepsis gegeben, ob insbesondere das TTIP-Abkommen sinnvoll und umsetzbar ist. Am 19. September will die mitregierende SPD bei einem Konvent in Wolfsburg entscheiden, ob sie den Ceta-Vertrag mitträgt. Der SPD-Chef, Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, verteidigt zumindest Ceta.



Eine offiziell registrierte EU-Bürgerinitiative mit mindestens einer Million Unterschriften aus wenigstens sieben der 28 EU-Länder kann die Kommission auffordern, einen Rechtsakt vorzuschlagen – also eine Entscheidung zu treffen oder eine Verfügung zu verabschieden. Im Zentrum des Streits steht die Frage, ob das Verlangen nach einem Stopp der TTIP-Verhandlungen zu jenen Politikbereichen gehört, für die die Bürgerinitiative geschaffen wurde.



Die Handelsverträge sind auch in Teilen der Bevölkerung stark umstritten. Zu einer Demonstration 2015 in Berlin kamen weit mehr als 100.000 Menschen. Für Samstag haben die gegnerischen Initiativen erneut aufgerufen: In sieben Städten sind Demonstrationen gegen Ceta und TTIP angemeldet.