Die belgische Regierung kann dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) im Moment nicht zustimmen. Es gebe keine Einigung unter den Regionen des Königreiches, die der Zentralregierung eine Unterschrift ermöglichen würde, sagte der flämische Ministerpräsidenten Geert Bourgeois nach einem Treffen der Bundes- mit den Regionalregierungen in Brüssel. Auch Regierungschef Charles Michel sagte, die EU-Kommission und Kanada hätten für den heutigen Montag eine klare Antwort gefordert, ob die Wallonie ihren Widerstand gegen den Pakt aufgeben wolle. "Und die klare Antwort zum jetzigen Zeitpunkt ist: 'Nein'."

Michel hatte am Nachmittag noch einmal mit Vertretern der Regionen über einen Ausweg aus der Krise beraten. Da das Gespräch keine Einigung gebracht hat, gilt als wahrscheinlich, dass der EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag abgesagt werden muss. Am Abend wollen EU-Ratspräsident Donald Tusk, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau darüber sprechen.



Seit Tagen schon verweigert die Wallonie ihre Zustimmung, wodurch die Zentralregierung in Brüssel dem Pakt auf europäischer Ebene nicht zustimmen kann. Alle anderen EU-Staaten haben ihre Zustimmung signalisiert und warten nun auf Belgien.

Zeitplan scheint kaum noch möglich

Der ursprüngliche Zeitplan scheint jetzt kaum noch möglich. Eigentlich sollte das Ceta-Abkommen bei dem EU-Kanada-Gipfel am 27. Oktober unterzeichnet werden. Doch will sich die wallonische Regierung von der EU kein Ultimatum diktieren lassen. Parlamentspräsident André Antoine sagte schon am Vormittag, an diesem Montag könne es kein Ja geben. "Eine vernünftige Zielmarke wäre Ende des Jahres. Bis dahin könnten wir es schaffen", so Antoine.

Die belgische Regierung könnte derweil ein zusätzliches Problem bekommen: Nach ARD-Informationen will nun auch die Regionalregierung von Brüssel gegen das Ceta-Abkommen stimmen.



EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hatte sich am Samstag nach Vermittlungsgesprächen mit der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland und dem wallonischen Regierungschef Paul Magnette optimistisch über eine zeitnahe Lösung geäußert. Freeland sagte, ihr Land halte das Ceta-Abkommen nicht für gescheitert und hoffe weiter auf eine Unterzeichnung am Donnerstag.



Die von hoher Arbeitslosigkeit geprägte Wallonie befürchtet unter anderem Nachteile für die Landwirtschaft und die Senkung von Verbraucher- und Umweltstandards. Zudem erhebt sie Bedenken gegen das geplante Gericht zur Schlichtung von Streit mit Investoren. Mit Ceta sollen Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen der EU und Kanada abgebaut werden, um Jobs und Wirtschaftswachstum zu schaffen.