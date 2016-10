77, ist Politikwissenschaftler und war Berater des US-Präsidenten Bill Clinton. Er forschte und lehrte an diversen amerikanischen Hochschulen, derzeit an der City University of New York. Dort gründete er die Interdependenzbewegung. Sein Buch If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities aus dem Jahr 2013 brachte die Idee auf, ein Weltparlament der Bürgermeister zu gründen.