Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) will neue Vorschläge gegen drohende Altersarmut von Geringverdienern und Selbstständigen vorlegen. Dabei nimmt sie von den bisherigen Konzepten für eine Lebensleistungsrente zur Aufwertung von kleinen Renten Abschied. Das kündigte Nahles im Rentendialog mit Verbänden, Gewerkschaften und Arbeitgebern an.

Demnach lasse sich das Ziel, die Lebensleistung auch von Geringverdienern besser in der Rente zu würdigen und Betroffene vor Altersarmut zu schützen, nicht gut genug innerhalb der Rentenversicherung lösen. Laut Koalitionsvertrag sollen die Rentenpunkte langjähriger Beitragszahler mit niedrigen Rentenanwartschaften aufgewertet werden. Ein Problem dabei: Viele Kleinrentner leben in Haushalten mit hohem Einkommen und sind gar nicht arm. Welchen Alternativvorschlag Nahles machen will, hat sie Teilnehmern zufolge aber noch nicht gesagt.

Verbessern will sie auch die Alterssicherung von Selbstständigen. Dort gebe es eine Schutzlücke, sagte Nahles nach dem Treffen. Klar gemacht hat sie in interner Sitzung Teilnehmern zufolge, dass sie die Absicherung für die Rente und für den Krankheitsfall gemeinsam betrachten wolle. Hintergrund ist, dass eine zusätzliche Versicherungspflicht für die Rente angesichts bereits hoher Krankenkassenkosten für viele Selbstständige kaum bezahlbar wäre.

Verbesserungen für Erwerbsgeminderte

Deutlich geworden sei bei dem Rentendialog auch, dass Nahles Verbesserungen für Erwerbsgeminderte anstrebt. Derzeit müssen Erwerbsminderungsrentner Abschläge von 10,8 Prozent hinnehmen. Viele sind zusätzlich auf Grundsicherung angewiesen.

In dem internen Treffen machte sich Nahles für eine "doppelte Haltelinie" stark, wie Teilnehmer berichteten. Das Rentenniveau dürfe nicht zu tief fallen, die Beiträge nicht zu stark steigen. Dass sie in ihrem für November angekündigten Rentenkonzept ein Mindestniveau für 2045 nennen will, hatte Nahles schon angekündigt. Weiter nannte sie keine Zahl. Dass sowohl die Beitragssätze als auch das Rentenniveau stabilisiert werden müssten, wird grundsätzlich auch von den Unionsparteien befürwortet, wie CSU-Chef Horst Seehofer betonte. Entscheidend dürfte allerdings sein, ob man sich auch gemeinsam darauf verständigen kann, in welcher Höhe die jeweiligen Haltelinien verlaufen sollen.

Betriebsrenten werden ausgebaut

Recht konkret sind dagegen bereits die Pläne, die Betriebsrenten in Deutschland auszubauen. Der Gesetzentwurf von Sozial- und Finanzministerium solle in dieser Woche in die Abstimmung zwischen den Bundesministerien gehen, hieß es am Montag in Regierungskreisen. Das Gesetz soll 2018 in Kraft treten.



Auch diese Reform dient dazu, Geringverdienern eine bessere Absicherung im Alter zu gewährleisten. Der Anteil von 60 Prozent der Beschäftigten mit betrieblicher Altersvorsorge stagniert seit Jahren. Bei den Niedrigverdienern sind es nur 47 Prozent.



Um dies zu ändern sollen Arbeitnehmer staatliche Zuschüsse zu den Beiträgen zu einer Betriebsversicherung erhalten. Ein Teil der Arbeitgeberzahlungen soll von der Steuer freigestellt werden. Außerdem soll die Grundzulage für die Riester-Rente von 154 auf 165 Euro steigen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen zudem in Tarifverträgen vereinbaren können, dass die Haftung der Arbeitgeber für die Betriebsrenten entfällt und Versorgungseinrichtungen keine Mindestleistungen mehr versprechen müssen.

200 Euro aus einer Betriebs- oder Riester-Rente sollen künftig nicht mehr auf die Grundsicherung angerechnet werden, um so sicherzustellen, dass sich die zusätzliche Rentenversicherung auf jeden Fall lohnt. Noch unklar ist, ob auf Riester-Renten auch künftig wie bisher Beiträge zur Sozialversicherung fällig werden oder ob dies abgeschafft werden soll.