Das wallonische Parlament in Belgien hat für das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada gestimmt. Mit 58 Ja- und fünf Nein-Stimmen machten die Abgeordneten am Freitag den Weg frei für eine Ja-Stimme der belgischen Zentralregierung im Europäischen Rat. Um das Ceta-Abkommen den Kanadiern unterschriftsreif vorlegen zu können, war jede Stimme der 28 EU-Staaten nötig. Die wallonische Regierung stellte sich bislang gegen Ceta und hatte damit eine Einstimmigkeit des Europäischen Rates blockiert, weshalb die geplante Unterzeichnung des Vertrags mit der EU und Kanada am Donnerstag geplatzt war. Erst ein Kompromiss zwischen der Belgischen Regierung und der wallonischen Regierung brachte die Wende.

Freihandel - Schulz bezeichnet innerbelgische Einigung zu Ceta als "Durchbruch" Der Präsident des Europäischen Parlamentes sieht in dem Text zum umstrittenen Freihandelsabkommen "in jeder Hinsicht Verbesserungen." Schulz hofft darauf, dass es nun auch mit den Kanadiern zu einem endgültigen Abschluss kommt.

Bevor Belgien das Abkommen noch heute Abend gemeinsam mit den übrigen EU-Staaten endgültig abstimmen kann, muss allerdings auch noch die Region Brüssel formal zustimmen. Auch die dortige Regionalregierung hatte sich zunächst gegen Ceta gestellt. Die Abstimmung dort wird gegen 18.30 Uhr erwartet. Ein Sprecher des Europäischen Rates sagte im Gespräch mit ZEIT ONLINE: "Deadline ist Mitternacht. Wir hoffen aber, dass wir schon vorher mit der Abstimmung im Rat durch sein werden."

Der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk kündigte an, anschließend umgehend den kanadischen Premier Justin Trudeau zu kontaktieren.