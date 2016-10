Innerhalb der Europäischen Union herrscht weiter Uneinigkeit über das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada. Aller Voraussicht nach wird sich die EU frühestens auf einem Gipfel Ende der Woche auf den Abschluss des umstrittenen Handelsabkommens einigen können. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bezweifelt, dass es an diesem Dienstag eine endgültige Einigung geben wird.



Es seien noch nicht alle Bedenken von Mitgliedstaaten ausgeräumt, kommentierte sie zum Auftakt eines Handelsministetreffens in Luxemburg. Mehrere Teilnehmer deuteten an, dass beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag über eine Lösung der Probleme gesprochen werden müsse.

"Ich glaube nicht, dass das Abkommen scheitern kann", sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Es sei aber noch etwas Zeit nötig, um die Bedenken auszuräumen. Gabriel sah durch eine erste rechtsverbindliche Klarstellung der Kommission zum Inhalt des Abkommens schon "einen großen Schritt nach vorne". Sie werde sicher viele Menschen beruhigen, etwa was den Schutz von Arbeitnehmerrechten und den Erhalt von Verbraucherschutzstandards angehe.

Nach der Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der vergangenen Woche muss auch Deutschland drei Bedingungen erfüllen, um das Abkommen unterzeichnen zu können. Die Bundesregierung muss insbesondere die Möglichkeit haben, aus dem Abkommen nachträglich wieder aussteigen zu können. Gabriel zufolge sind die Bedingungen relativ leicht zu erfüllen.

Aktivisten von Greenpeace kletterten am Morgen auf das Tagungsgebäude der Minister und forderten den Stopp von Ceta. Sie befestigten dort ein Banner, dass davor warnte, Demokratie dem Freihandel zu opfern.

Ablehnung der Wallonie bringt Belgien in Bedrängnis

Politischer Widerstand gegen Ceta kommt unter anderem aus dem französischsprachigen Teil Belgiens, das der Föderalregierung in Brüssel ihr Einverständnis zur Unterzeichnung des Abkommens mit Kanada geben muss. Das Regionalparlament der Wallonie verweigerte dem Abkommen seine Zustimmung. Die Zentralregierung befürwortet es dagegen, ist aber auf die Zustimmung von Flamen, Wallonen und auch der deutschsprachigen Region angewiesen. Nach Angaben aus EU-Kreisen hatten zudem Rumänien, Bulgarien und Slowenien bis zuletzt Vorbehalte.

Der belgische Außenminister Didier Reynders sagte zum Auftakt des Ministertreffens, dass seine Regierung weiter daran arbeite, die notwendige Unterstützung aller Regionen zu erhalten. Er hoffe, dass man sie überzeugen könne und dann beim Gipfel vorankomme.

Eigentlich sollten alle Voraussetzungen für den Abschluss von Ceta bereits an diesem Dienstag erfüllt werden. Am 27. Oktober ist auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel die Unterzeichnung durch EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kanadas Premier Justin Trudeau geplant.