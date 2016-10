Die Staats- und Regierungschefs der EU und Kanada, alle blicken sie auf das Regionalparlament in Namur. Denn dort regt sich der letzte Widerstand gegen das Freihandelsabkommen Ceta. Während Bulgarien und Rumänien ihre Einwände gegen das Abkommen zurückgezogen haben, sieht der Ministerpräsident der Wallonie, Paul Magnette, noch Probleme.



Bei den Verhandlungen am Vormittag auf dem EU-Gipfel in Brüssel habe es zwar Fortschritte gegeben, sagte Magnette im Regionalparlament in Namur. Es seien aber immer noch Differenzen in der Frage der Schiedsgerichte vorhanden. Hier befürchten Kritiker, dass diese von großen Konzernen zu ihren Gunsten ausgenutzt werden können.

Die Wallonie ist eine Region in Belgien, ohne deren Zustimmung der belgischen Zentralregierung in Brüssel die Hände gebunden sind. Ceta kommt aber nur zustande, wenn alle EU-Staaten dafür sind. Eigentlich wollen die EU und Kanada das fertig ausgehandelte Ceta-Abkommen am 27. Oktober unterzeichnen. Deshalb hatten Vertreter der Wallonie, der EU-Kommission und Kanada seit dem Beginn des EU-Gipfels am gestrigen Donnerstag intensive Gespräche geführt, um den Zeitplan noch einhalten zu können. Auch in Namur wurden die Verhandlungen am Freitagnachmittag weiter geführt – ohne Erfolg. Gegen 16 Uhr verließ die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland den Regierungssitz und erklärte die Gespräche für gescheitert.

Belgien - Wallonien blockiert Freihandelsabkommen Ceta Die belgische Region Wallonien weigert sich weiter, dem Handelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zuzustimmen. Auch einen neuen Kompromissvorschlag der EU-Kommission lehnte der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette ab. © Foto: Nicolas Lambert/Getty Images

Der belgische Premierminister Charles Michel zeigte sich angesichts des anhaltenden Widerstands in seinem Land machtlos. Ihm bleibe nichts anderes übrig, als die Positionierung des wallonischen Parlaments zu respektieren, sagte Michel in Brüssel. Auch wenn dies dazu führe, dass die aktuelle Situation "äußerst delikat" sei. Der Ernst der Lage sei ihm bewusst, sagte Michel. Er hoffe immer noch, dass es möglich sein werde, erhobenen Hauptes aus der Sache herauszukommen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte hingegen zum Abschluss des EU-Gipfels, sie sei weiter optimistisch, dass bei Ceta "vielleicht noch eine Lösung gefunden" werde. "Jetzt können wir nur hoffen, dass auch die letzten Unstimmigkeiten in Belgien noch beseitigt werden können durch weitere Verhandlungen."

Auch Frankreichs Staatschef François Hollande äußerte trotz der Ablehnung von Ceta durch die südbelgische Region Wallonie Hoffnung auf eine Einigung. "Ich denke, es ist möglich, einen Kompromiss zu finden, und Kanada unternimmt alle notwendigen Anstrengungen." EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sich dagegen weiterhin "besorgt" über die Zukunft des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada.



Von dem seit 2009 verhandelten Pakt erhoffen sich beide Seiten mehr Handel und Wachstum durch den Abbau von Zöllen und durch einheitliche Standards.



Bulgarien und Rumänien hatten bei den Verhandlungen in Brüssel auch ihre Ziele erreicht: Kanada habe schriftlich zugesagt, dass bis Ende 2017 die Visapflicht für Bulgaren bei Reisen nach Kanada wegfallen werde. Rumänien wiederum habe sich mit Kanada auf eine schrittweise Abschaffung der Visumpflicht im kommenden Jahr geeinigt, sagte der rumänische Staatspräsidente Klaus Iohanni.