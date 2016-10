Die 28 EU-Staaten haben das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU einstimmig beschlossen. Der Rat teilt mit, dass zunächst nur jene Vertragsteile angewendet würden, die ausschließlich im Zuständigkeitsbereich der EU lägen. Ceta als Ganzes tritt erst in Kraft, wenn alle 28 Staaten der EU und Kanada es in ihren Parlamenten ratifziert haben.

Der Gipfel zur Unterzeichnung werde nun am Sonntag nachgeholt, twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der eigentlich für Donnerstag geplante Gipfel war wegen des Widerstands der belgischen Region Wallonie geplatzt.



Mission accomplished! Just agreed with PM @JustinTrudeau to hold EU-Canada Summit this Sunday — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2016

"Ich freue mich, zu bestätigen, dass die EU bereit ist, das comprehensive economic and trade agreement mit Kanada zu unterzeichnen", sagte Robert Fico, Premierminister der Slowakei in seiner Funktion als derzeitiger EU-Ratspräsident. Ceta stelle ein Meilenstein in der Handelspolitik der EU dar.

Zuvor hatten in Belgien das wallonische Parlament und das der französischen Gemeinschaft in Brüssel für das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada gestimmt. Mit 58 Ja- und fünf Nein-Stimmen machten die wallonischen Abgeordneten den Weg schließlich frei für eine Ja-Stimme der belgischen Zentralregierung im Europäischen Rat. Um das Ceta-Abkommen den Kanadiern unterschriftsreif vorlegen zu können, war jede Stimme der 28 EU-Staaten nötig. Die wallonische Regierung stellte sich bislang gegen Ceta und hatte damit eine Einstimmigkeit des Europäischen Rates blockiert, weshalb die geplante Unterzeichnung des Vertrags mit der EU und Kanada am Donnerstag geplatzt war. Erst ein Kompromiss zwischen der Belgischen Regierung und der wallonischen Regierung brachte die Wende.





Der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk kündigte an, anschließend umgehend den kanadischen Premier Justin Trudeau zu kontaktieren.

Gute Neuigkeiten von @CharlesMichel. Sobald alle Verfahren z. Unterzeichnung von CETA durch EU beendet sind, kontaktiere ich @JustinTrudeau — Donald Tusk (@eucopresident) 27. Oktober 2016





Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem der europäische Rat sowohl den Ceta-Vertrag, als auch dessen vorläufige Anwendung gebilligt hat, können alle 28 EU-Staaten und Kanada das Freihandelsabkommen unterzeichnen. Teile von Ceta werden dann vorläufig angewendet. Voraussichtlich im Dezember 2016 oder im Frühjahr 2017 soll dann das Europäische Parlament über das gesamte Ceta-Abkommen abstimmen. Lehnt das Parlament das Abkommen ab, kann es nicht in Kraft treten. Eine große Mehrheit von sozialdemokratischen, konservativen und liberalen Parlamentariern wird Ceta aber höchstwahrscheinlich mit einem Ja verabschieden.



Passiert Ceta das Europäische Parlament, kommen allerdings 28 neue Hürden: die nationalen Parlamente aller EU-Staaten. In jedem einzelnen Land könnten Mehrheiten in den Parlamenten zusammenkommen, die Ceta jeweils in Gänze verhindern könnten.

In Deutschland müssen voraussichtlich der Bundestag und der Bundesrat über Ceta abstimmen. Unklar ist noch, ob der Bundesrat eventuell durch die Grünen Ceta stoppen könnte. Zum einen ist noch nicht klar, wie die Grünen sich positionieren, zum anderen könnte der Bundesrat lediglich einspruchsfähig sein. Dann könnte Bundestag den Bundesrat schlussendlich überstimmen. Muss der Bundesrat hingegen Ceta zustimmen, weil Länderkompetenzen berührt werden, könnte das Abkommen hier noch gekippt werden.

Welche Teile von Ceta treten bereits jetzt in Kraft?

Umstritten bis zum Schluss war die Frage, welche Teile des Ceta-Abkommens vorläufig angewendet werden sollen. Das bedeutet, schon bevor die nationalen Parlamente Ceta endgültig ratifizieren, werden einzelne Teile des Vertrags in Kraft treten. Ursprünglich schlug die EU-Kommission vor, den gesamten Vertrag vorläufig anzuwenden. Der Europäische Rat teilt mit, dass lediglich Teile in Kraft treten werden, die ausschließlich in den Kompetenzbereich der EU fallen. Nur dann würde die vorläufige Anwendung übrigens den Vorgaben des deutschen Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Die umstrittenen Schiedsgerichte, bei denen Unternehmen einen Investitionsschutz gegen Staaten geltend machen könnten, sollen nicht Teil der vorläufigen Anwendung sein.

Kann die vorläufige Anwendung beendet werden?

Prinzipiell ja. In Artikel 30.7 des Abkommens ist festgelegt, dass eine Vertragspartei die vorläufige Anwendung von Ceta per "Mitteilung an die andere Vertragspartei" (Kanada) kündigen. Sollte die vorläufige Anwendung vom Bundesverfassungsgericht beanstandet werden, könnte Deutschland sie stoppen.



Was sagt der Europäische Gerichtshof?

Bislang wurde noch keine Einschätzung des EuGH zu Ceta eingeholt. Eine Forderung ist, dass die obersten europäischen Richter klären sollen, ob die Schiedsgerichte, die nach der endgültigen Ratifizierung durch die Parlamente zum Einsatz kommen würden, überhaupt mit europäischem Recht vereinbar sind. Gäbe es im Europäischen Parlament eine Mehrheit, könnte der EuGH angerufen werden. Dies ist aber wegen der Parteienverhältnisse unwahrscheinlich. Es gilt allerdings als beschlossen, dass Belgien auf Wunsch des wallonischen Parlaments den EuGH anrufen wird, um die Rechtmäßigkeit der Schiedsgerichte überprüfen zu lassen.

Was passiert in Kanada?

In Kanada soll Ceta in drei Schritten ratifiziert werden. Zunächst unterzeichnet der kanadische Premierminister Justin Trudeau das Abkommen mit der EU. Im Anschluss soll das kanadische Unterhaus (House of Commons) Ceta ratifizieren. Es folgt eine weitere Prüfung durch den Ausschuss für internationalen Handel. Erst dann stimmen die Abgeordneten ab und empfehlen der Regierung eine Unterzeichnung oder nicht. Bindend ist diese nicht, weil das Regierungskabinett letztlich entscheidet. Als letzter Schritt stimmt dann das kanadische Oberhaus (Senate) ab.

Können die dortigen Provinzen Ceta aufhalten?

Es ist nicht klar, inwieweit Teile von Ceta derart in den Zuständigkeitsbereich der Provinzen wie beispielsweise Quebec fallen, und ob dort dann weitere Abstimmungen erfolgen müssen. Da die kanadische Bevölkerung dem Freihandelsabkommen aber grundsätzlich aufgeschlossener gegenübersteht als die europäische, ist politischer Druck bislang eher unwahrscheinlich. Die großen Parteien befürworten Ceta. Viele kanadische Gewerkschaften und NGOs lehnen Ceta allerdings ab.