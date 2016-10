Der Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, will bis 2019 im Amt bleiben. Er würde seinen Vertrag um ein Jahr verlängern, um zu einem "ordentlichen Übergang" beim Austritt aus der EU beizutragen, erklärte der Kanadier in einem Brief an den britischen Finanzminister Philip Hammond.



Seit seinem Bekenntnis zu den fünf Jahren Amtszeit, so Carney, hätten sich zwar nicht seine persönlichen Umstände, wohl aber diejenigen des Landes geändert, "ganz besonders durch die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen".

Carney war 2013 an die Spitze der Bank of England gerückt, sein Vertrag wäre 2018 ausgelaufen, eine Verlängerung bis 2021 aber möglich gewesen. Premierministerin Theresa May begrüße die Entscheidung Carneys, über seine fünfjährige Amtszeit hinaus zu bleiben, sagte ein Sprecher der Regierungschefin. Auch Finanzminister Hammond zeigte sich "sehr erfreut". Der Notenbankchef gilt als wichtiger Garant für Stabilität nach dem Brexit-Votum, das zu einem dramatischen Wertverfall der britischen Währung geführt hatte.

Brexit-Gegner Carney in der Kritik

Widersprüchliche Medienberichte hatten am Wochenende für Unruhe gesorgt. Die Sunday Times hatte berichtet, der Brexit-Gegner Carney habe keine Lust, bis 2021 bei der britischen Zentralbank zu bleiben. Andere spekulierten, Carney wolle seinen Vertrag verlängern, um Angriffe der Brexit-Befürworter abzuwehren.

Im Wahlkampf vor dem Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU hatte Carney klar Stellung gegen den Brexit bezogen. Er warnte vor negativen wirtschaftlichen Folgen für das Land und hatte damit euroskeptische Politiker gegen sich aufgebracht. Sie forderten seinen Rücktritt, da er die Neutralität der Notenbank verletzt habe. Die Briten hatten im Juni mehrheitlich für einen Brexit gestimmt.



Premierministerin May will bis Ende März 2017 das britische EU-Austrittsverfahren einleiten. Erst nach der offiziellen Austrittserklärung nach Artikel 50 können die Verhandlungen Auflösung der Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Block der 27 verbleibenden EU-Staaten beginnen. Wenn die Gespräche wie vorgesehen zwei Jahre andauern, würde Carney die Bank of England bis zum Ende der heiklen Unterredungen führen.