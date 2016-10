Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert einen erneuten Schuldenschnitt für Griechenland. Eine Beteiligung des Währungsfonds am laufenden Hilfspaket für Griechenland ist daher noch offen. Die Beteiligung des IWF an weiteren Finanzhilfen für Griechenland ist davon abhängig, ob der Währungsfonds die Höhe der Schulden für das Land tragbar hält. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte dazu gesagt, die griechische Verschuldung sei nicht tragfähig. Hinsichtlich einer Beteiligung des Fonds an einem dritten Rettungspaket für Griechenland gab sich Lagarde zurückhaltend. "Es muss noch mehr getan werden. Die Bedingungen haben sich nicht geändert," sagte Lagarde vor Beginn der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.

Die Bundesregierung sieht das anders: "Das Problem von Griechenland sind nicht die Schulden, das Problem ist Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Der deutsche Finanzminister wies bei einer Podiumsdiskussion weitere Schuldenerleichterungen zurück. "Jede Diskussion über Erleichterungen führt in die Irre", sagte er. Griechenland müsse jetzt liefern.

Eine Beteiligung des Währungsfonds über das im Frühjahr 2017 auslaufende aktuelle IWF-Hilfsprogramm hinaus war eine wesentliche Voraussetzung, dass der Bundestag dem dritten Hilfspaket zustimmte. Der IWF hat noch bis Ende 2016 Zeit, über eine weitere Beteiligung an der Griechenland-Hilfe zu entscheiden. Die Finanzminister der Eurozone hatten im Mai nach Freigabe einer weiteren Kredithilfe des Euro-Rettungsfonds ESM von 10,3 Milliarden Euro die Absicht der IWF-Spitze begrüßt, dies zu empfehlen. Festgehalten wurde aber auch, dass der IWF erst dann entscheiden könne, wenn erneut geprüft wurde, ob die griechische Schuldenlast tragfähig ist.



Deutschland zu mehr Investitionen aufgefordert

IWF-Chefin Christine Lagarde hat Deutschland zudem zu mehr Investitionen für zusätzliches Wirtschaftswachstum aufgefordert. Länder wie Deutschland, Kanada und Südkorea hätten Spielraum und sollten diesen nutzen, um Konjunktur und Produktivität anzukurbeln und so die globale Wirtschaft zu stützen, sagte Lagarde. "Ich glaube, dass einige Länder Finanzspielräume haben, die sie nutzen sollten." Die ab 2017 von der Bundesregierung geplanten Steuersenkungen von jährlich 6,3 Milliarden Euro seien Teil eines hoffentlich größeren Pakets, sagte Lagarde. So sollte auch zusätzlich in die Infrastruktur investiert werden. "Es ist jetzt gewiss die richtige Zeit dafür", sagte die IWF-Chefin.

Finanzminister Wolfgang Schäuble will bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank sowie einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) mit den Steuerplänen und der Investitionsquote offensiv auf die Kritik reagieren. Die deutsche Investitionsquote, der Anteil privater und staatlicher Investitionen in Relation zur Wirtschaftsleistung, liege mit 20,4 Prozent deutlich über dem europäischen Durchschnitt, hieß es zuvor aus dem Finanzministerium.