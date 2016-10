In Stockholm wird das Nobelkomitee verkünden, wer in diesem Jahr den Wirtschaftsnobelpreis erhält. Die Bekanntgabe der Preisträger beginnt ab 11.45 Uhr. Maximal drei Ökonomen können den Preis erhalten. Im vergangenen Jahr hatte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften den britischen Ökonomen Angus Deaton für seine "Analyse von Konsum, Armut und Sozialstaat" geehrt.

Streng genommen ist der Wirtschaftsnobelpreis gar kein Nobelpreis, denn er geht nicht auf den Stifter Alfred Nobel zurück. Der schwedische Forscher und Industrielle hatte 1895 lediglich die Preise in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden geschaffen. Die Auszeichnung für die Wirtschaft wurde erst im Jahr 1968 durch eine Stiftung der schwedischen Reichsbank hinzugefügt. Offizieller Name: "Preis der Schwedischen Reichsbank in Wirtschaftswissenschaft zur Erinnerung an Alfred Nobel".

Die Auszeichnung wird aber gemeinsam mit den anderen Nobelpreisen am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, verliehen. Zudem ist mit umgerechnet 830.000 Euro das Preisgeld ebenso hoch. Auch die Vergabeverfahren sind vergleichbar: Wie bei den Ehrungen für Chemie und Physik ist die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verantwortlich. Sie bestimmt ein Komitee aus fünf Menschen, das die Preisträger auswählt.

In der vergangenen Woche waren bereits die Gewinner der Nobelpreise für Medizin, Physik und Chemie sowie der Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben worden. Am Donnerstag wird mitgeteilt, wer den Literaturnobelpreis bekommt.