Diesen Sonntag reist Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in den Iran und wird dabei auch die Erwartungen vieler deutscher Unternehmen erfüllen müssen: als Türöffner für neue Geschäfte und neue Aufträge. Bislang nämlich, so der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), entwickelten sich die Handelsbeziehungen "leider zäher als gedacht".

Volker Treier, beim DIHK für die Exportwirtschaft zuständig, forderte eine Lösung der Probleme, allen voran bei der Finanzierung künftiger Investitionen. So seien die US-Sanktionen im Finanzmarkt noch immer in Kraft – und "eine große Hürde". Zugleich zögern europäische Banken bislang noch bei der Finanzierung von neuen Geschäften, weil die US-Sanktionen die Revolutionären Garden im Iran betreffen und es den ausländischen Investoren schwerfällt, zu erkennen, an welchen Firmen die Garden beteiligt sind.

Außerdem kritisiert Treier, dass die iranische Kreditwirtschaft und deren IT-Ausstattung noch immer weit entfernt von westlichen Standards seien. Das müsse der iranischen Seite verdeutlicht werden, für den Handel sei eine Annäherung in diesem Bereich eine condition sine qua non.

Trotz all der Probleme, die auch die politischen Spannungen und bürokratischen Hürden beträfen, wollten deutsche Unternehmen, dass die Geschäftsbeziehungen verstärkt werden, so der DIHK-Experte. Die Nachfrage danach sei enorm groß, sagte Treier. Sein Verband rechnet für die kommenden zwei bis drei Jahre damit, dass das Exportvolumen auf fünf Milliarden Euro steigt. In den nächsten fünf Jahren sollen es zehn Milliarden sein. Der Iran ermögliche deutschen Unternehmen viele profitable Geschäfte, vor allem der Industriebereich sei für den deutschen Mittelstand und Maschinenbau interessant. Auch der Rohstoffreichtum des Landes spiele eine wichtige Rolle.

Iran wirft den USA vor, Handelshürden aufzubauen

Auf der ganzen Welt hatten Unternehmen auf Milliardengeschäfte mit dem Iran gehofft, nachdem das Land und die fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland den Atomkonflikt im Juli 2015 in einem Abkommen beigelegt hatten. Die Sanktionen wurden im Januar aufgehoben. Der von Präsident Hassan Ruhani versprochene Wirtschaftsaufschwung über westliche Investitionen blieb allerdings bisher aus.

Ein Ziel von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, der bis Dienstag zusammen mit einer großen Wirtschaftsdelegation in den Iran reist, ist daher, die deutsch-iranischen Handelskontakte anzukurbeln. Nicht nur die deutsche Wirtschaft ist daran interessiert. Auch der Iran fordert eine Verbesserung der Lage. So sagte Irans Zentralbankchef Valiollah Seif, dass das Atomabkommen für sein Land "unter dem Strich nichts gebracht habe". Dessen Chefarchitekt Hassan Ruhani beklagte in der UN-Vollversammlung, dass die USA den Zugang des Irans zum internationalen Bankensystem blockierten und nichts als Hürden aufbauten.



In der Vergangenheit hatte die deutsche Wirtschaft eine gute Beziehung zum Iran. In den 1970er Jahren war der Iran laut DIHK der zweitwichtigste deutsche Exportmarkt außerhalb Europas und lag damit nur hinter den USA. Vor den Sanktionen – im Jahr 2005 – hat Deutschland Waren im Wert von 4,4 Milliarden Euro exportiert. Die internationalen Sanktionen haben sie um zwei Drittel reduziert.