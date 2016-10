In der Türkei arbeiten einem TV-Bericht zufolge syrische Flüchtlingskinder in Textilfabriken. Sie seien teils zwölf Stunden pro Tag an ihrem Arbeitsplatz und erhielten nur einen geringen Lohn, hieß es in einem Vorbericht zu einem Beitrag der BBC. Die Kinder fertigen demnach unter anderem Kleidung für Einzel- und Onlinehändler wie Marks & Spencer (M&S) und Asos an.



Das jüngste arbeitende Flüchtlingskind sei 15 Jahre alt und bügele mehr als 12 Stunden am Tag Kleidung, die dann nach Großbritannien geliefert und dort verkauft werde. Auch erwachsene Geflüchtete würden illegal beschäftigt, fanden die Journalisten bei ihrer verdeckten Recherche heraus. Die Flüchtlinge bearbeiteten etwa Jeans von Mango und Zara mithilfe von Chemikalien und ohne ausreichenden Schutz. Dabei erhielten sie weniger als der türkische Mindestlohn und seien über einen Mittelsmann beschäftigt, der sie in bar auf der Straße bezahle.



In den Fabriken würden die Flüchtlinge schlecht behandelt, sagte einer den Journalisten. Die BBC zitierte den Flüchtling mit den Worten: "Wenn irgendetwas einem Syrer passiert, werden sie ihn rauswerfen, als sei er bloß ein Stück Stoff."



Vertreter von M&S, Asos und Mango zeigten sich besorgt über den Bericht. M&S und Mango sagten, bei früheren Kontrollen sei kein Hinweis auf eine Beschäftigung von Flüchtlingen oder Kindern gefunden worden. Eine Sprecherin von Asos sagte, die Vorwürfe würden "unglaublich ernst" genommen.

Erdoğan: Flüchtlinge sind gut für Arbeitgeber

In der Türkei leben etwa drei Millionen syrische Flüchtlinge. Schon im Juli hatte die Nachrichtenagentur Reuters Belege dafür veröffentlicht, dass geflohene syrische Kinder in der Türkei in Kleiderfabriken arbeiten mussten.



Über die illegale Beschäftigung von Flüchtlingen hatte im Februar auch ZEIT ONLINE berichtet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte demnach, dass die Flüchtlinge gut für die Arbeitgeber seien, "weil sie so billig sind". Mit Papieren und Versicherung müsse ein Arbeitgeber pro Mitarbeiter mindestens 2.500 Lira im Monat ausgeben. "Kein einziger von denen wird das machen, also werden die Flüchtlinge weiter illegal arbeiten."