Der Lastwagen kann die Ladung an alten Flaschen kaum fassen. In die Säcke, in denen Styropor gesammelt wird, würden auch mehrere Menschen zugleich passen. Arbeiter stehen auf Bergen von alten Holzteilen – und daneben spielen Kinder mit einem Computer, denn sie leben hier. Bilder von einem Recyclinghof am Rande Pekings