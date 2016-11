Zu Beginn der Finanzkrise in Griechenland war Giorgos Papaconstantinou Finanzminister in der Regierung der sozialistischen Pasok (2009-2011). Er verhandelte in dieser Zeit mit den internationalen Geldgebern das erste Rettungspaket für sein Land. Über diese Zeit hat Papaconstantinou kürzlich ein Buch veröffentlicht: Game Over: The Inside Story of the Greek Crisis.