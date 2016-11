Der irische Billigflieger Ryanair wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge bald vom Flughafen in Frankfurt starten und landen. Ryanair und der Flughafenbeitreiber Fraport kündigten für Mittwochvormittag eine gemeinsame Pressekonferenz an. Dort werde die neue Zusammenarbeit verkündet, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Damit setzt Ryanair Lufthansa unter Druck, denn Frankfurt als größter deutscher Flughafen ist Lufthansas wichtigster Standort. Bisher hatte Ryanair ebenso wie viele andere Billigflieger den Frankfurter Flughafen gemieden und waren stattdessen von Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz geflogen. Dem Unternehmen waren die im Vergleich zu anderen Flughäfen deutlich höheren Gebühren zu teuer und die Wendezeiten für die Flugzeuge am Boden zu lang.

In diesen beiden Punkten ist Fraport dem Unternehmen laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) entgegengekommen. Ryanair profitiere demnach von einem Neukundenrabatt sowie von Fraports Zusage einer 35-Minuten-Drehzeit zwischen Landung und Start.

Fraport-Aktie stieg um drei Prozent

Die ersten Ziele sollen nach FAZ-Informationen Palma de Mallorca und das südspanische Alicante sein. Dazu stationiere Ryanair zunächst zwei Flugzeuge in Frankfurt. Damit wären nach vorläufigen Berechnungen sechs tägliche Starts vom Flughafen möglich. Zu den Fragen, wann und mit welchem genauen Flugangebot Ryanair tatsächlich antritt, gibt es noch keine offiziellen Informationen. Der von Reuters zitierte Insider sagte, dass der erste Flug wahrscheinlich mit dem nächsten Sommerflugplan erfolgen werde.

Für den Frankfurter Flughafen ist die Zusammenarbeit mit Ryanair ein Durchbruch. Fraport-Aktien stiegen um knapp drei Prozent. Derzeit kommen Billigflieger in Frankfurt auf einen Anteil von vier Prozent. Diesen Anteil wolle Fraport vergrößern, hatte der Chef des Unternehmens, Stefan Schulte, vor einem Monat gesagt. Der Konzern erhofft sich, dadurch die Abhängigkeit vom Großkunden Lufthansa zu verringern, der 60 Prozent der Passagiere stellt.

Lufthansa wird damit schon an seinem zweiten Drehkreuz in Deutschland von Billigkonkurrenz herausgefordert. Während Ryanair das Dax-Unternehmen in Frankfurt angreift, muss sich Lufthansa in München mit Easyjet und Transavia, einer Tochter von Air France-KLM, auseinandersetzen. Entgegen früheren Plänen will Lufthansa daher seine Billigtochter Eurowings ab kommendem Jahr auch in München an den Start schicken.